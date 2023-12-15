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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Верховный суд Башкирии оставляет советника Хабирова Казыханова под арестом

Советник Хабирова Руслан Казыханов встретит новый год за решеткой

15 декабря 2023, 15:02
Фото: пресс-служба Следкома Башкирии

Верховный суд Башкирии оставляет советника Хабирова Казыханова под арестом

Руслан Казыханов не смог оспорить решение Советского районного суда

Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление Советского районного суда Уфы, избравшего меру пресечения в виде ареста экс-советнику главы республики Руслану Казыханову, обвиняемому в хищении 18,3 млн руб.

Адвокат Казыханова утверждал, что его подзащитный не оказывает влияния на исход расследования и не намерен уклоняться от правосудия. По словам адвоката, Казыханов должен оставаться на свободе, так как он является опорой для своих двоих детей и пожилой матери, которые зависят от его помощи. Также адвокат указал на необходимость медицинского обследования своего клиента из-за подозрений на онкологическое заболевание.

Государственный обвинитель и следователь настаивали перед судом на отклонении апелляционной жалобы, подчеркивая серьезность выдвинутых обвинений.

Ранее Mkset сообщал, что Руслан Казыханов обвиняется в хищении бюджетных средств. Будучи советником по научным вопросам у руководства региона, он оформил контракт с автономной некоммерческой организацией, отвечающей за управление научно-образовательного центра республики, на сумму в 18,3 миллиона рублей. Однако по заявлениям следствия, заявленные работы не были проведены, несмотря на получение денег. На срок до 6 февраля 2024 года, Советский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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