Советник Хабирова Руслан Казыханов встретит новый год за решеткой

Адвокат Казыханова утверждал, что его подзащитный не оказывает влияния на исход расследования и не намерен уклоняться от правосудия. По словам адвоката, Казыханов должен оставаться на свободе, так как он является опорой для своих двоих детей и пожилой матери, которые зависят от его помощи. Также адвокат указал на необходимость медицинского обследования своего клиента из-за подозрений на онкологическое заболевание.