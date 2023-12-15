Советник Хабирова Руслан Казыханов встретит новый год за решеткой

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление Советского районного суда Уфы, избравшего меру пресечения в виде ареста экс-советнику главы республики Руслану Казыханову, обвиняемому в хищении 18,3 млн руб.
Адвокат Казыханова утверждал, что его подзащитный не оказывает влияния на исход расследования и не намерен уклоняться от правосудия. По словам адвоката, Казыханов должен оставаться на свободе, так как он является опорой для своих двоих детей и пожилой матери, которые зависят от его помощи. Также адвокат указал на необходимость медицинского обследования своего клиента из-за подозрений на онкологическое заболевание.
Государственный обвинитель и следователь настаивали перед судом на отклонении апелляционной жалобы, подчеркивая серьезность выдвинутых обвинений.
Ранее Mkset сообщал, что Руслан Казыханов обвиняется в хищении бюджетных средств. Будучи советником по научным вопросам у руководства региона, он оформил контракт с автономной некоммерческой организацией, отвечающей за управление научно-образовательного центра республики, на сумму в 18,3 миллиона рублей. Однако по заявлениям следствия, заявленные работы не были проведены, несмотря на получение денег. На срок до 6 февраля 2024 года, Советский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.