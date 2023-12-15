Снегопад и сугробы: жизнь в Москве после циклона «Ваня»

«Честно говоря, такого давно не видела. Снег лежит в высоких сугробах, и когда я вышла утром, чтобы проводить ребенка в сад, он все еще шел. Все протоптанные тропинки, которые облегчают путь к месту назначения, были сильно заметены. Пришлось идти по „официальным“ дорогам, и в результате обычные четыре минуты до сада превратились в 15, потому что даже там было трудно тащить сани. Дворники работают без устали, с самого утра слышно звук лопат», — рассказала Татьяна М., жительница Москвы, корреспонденту издания «Подмосковье сегодня».