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Снегопад и сугробы: жизнь в Москве после циклона «Ваня»

Снегопад и сугробы: жизнь в Москве после циклона «Ваня»

15 декабря 2023, 17:34
Фото: 1MI
Циклон «Ваня» привел к аномальному снегопаду в Москве, что усложнило жизнь горожанам, заметая дороги сугробами и вызывая проблемы с транспортом, а также приведя к резкому повышению цен на такси из-за нехватки водителей.

Сильное непогодное явление в Москве значительно затруднило жизнь горожанам. За одну ночь город накрыл глубокий слой снега, и из-за образовавшихся сугробов передвигаться стало трудно как пешком, так и на транспорте.

Местные жители рассказывают о текущей обстановке в Москве после ослабления снегопада, хотя его последствия еще не полностью устранены.

«Честно говоря, такого давно не видела. Снег лежит в высоких сугробах, и когда я вышла утром, чтобы проводить ребенка в сад, он все еще шел. Все протоптанные тропинки, которые облегчают путь к месту назначения, были сильно заметены. Пришлось идти по „официальным“ дорогам, и в результате обычные четыре минуты до сада превратились в 15, потому что даже там было трудно тащить сани. Дворники работают без устали, с самого утра слышно звук лопат», — рассказала Татьяна М., жительница Москвы, корреспонденту издания «Подмосковье сегодня».

Отдельная проблема заключается в неожиданном повышении цен на услуги такси. Цены выросли в полтора-два раза, а количество доступных водителей, наоборот, уменьшилось — очень мало людей хотят работать в плохую погоду. Эту информацию подтверждают и сами горожане.

«Машины едва могут передвигаться по дорогам, движение становится сложным, а цены на такси просто улетели в небеса. Даже обычная поездка до места, которое я обычно достигаю за 15-20 минут, сегодня заняла более 40 минут. Один автомобиль как будто специально остановился на дороге и не пропускал никого. Поэтому в такую погоду нет ничего лучше, чем быть пешеходом. Хотя переходить дорогу сейчас очень трудно», — рассказала Марина Ц.

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