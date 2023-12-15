Снегопад и сугробы: жизнь в Москве после циклона «Ваня»

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Сильное непогодное явление в Москве значительно затруднило жизнь горожанам. За одну ночь город накрыл глубокий слой снега, и из-за образовавшихся сугробов передвигаться стало трудно как пешком, так и на транспорте.
Местные жители рассказывают о текущей обстановке в Москве после ослабления снегопада, хотя его последствия еще не полностью устранены.
«Честно говоря, такого давно не видела. Снег лежит в высоких сугробах, и когда я вышла утром, чтобы проводить ребенка в сад, он все еще шел. Все протоптанные тропинки, которые облегчают путь к месту назначения, были сильно заметены. Пришлось идти по „официальным“ дорогам, и в результате обычные четыре минуты до сада превратились в 15, потому что даже там было трудно тащить сани. Дворники работают без устали, с самого утра слышно звук лопат», — рассказала Татьяна М., жительница Москвы, корреспонденту издания «Подмосковье сегодня».
Отдельная проблема заключается в неожиданном повышении цен на услуги такси. Цены выросли в полтора-два раза, а количество доступных водителей, наоборот, уменьшилось — очень мало людей хотят работать в плохую погоду. Эту информацию подтверждают и сами горожане.
«Машины едва могут передвигаться по дорогам, движение становится сложным, а цены на такси просто улетели в небеса. Даже обычная поездка до места, которое я обычно достигаю за 15-20 минут, сегодня заняла более 40 минут. Один автомобиль как будто специально остановился на дороге и не пропускал никого. Поэтому в такую погоду нет ничего лучше, чем быть пешеходом. Хотя переходить дорогу сейчас очень трудно», — рассказала Марина Ц.