Школьников Сахалина пригласили на онлайн-подготовку к поступлению в ТГМУ

«Для будущих профильных студентов участие в медицинской платформе — это бесценный опыт. Они начнут студенческую жизнь с хорошим багажом знаний. У нас много десятиклассников, которые уже сегодня уверенно заявляют о своих намерениях стать врачами. И мы стараемся выстраивать программу, опираясь на их предпочтения. Среди наиболее популярных желаемых профессий на следующие полгода — онколог, стоматолог и фармацевт», — поделилась куратор проекта, психолог Центра общественного здоровья Мария Горина.