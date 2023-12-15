Рабочий провалился в шахту лифта на стройке высотки в Уфе

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
В Затоне произошёл несчастный случай с рабочим. Он упал в шахту лифта с уровня 4 этажа.
Как передаёт Гострудинспекция, 49-летний подсобник залез на строительные подмости, чтобы расчистить их от снега и льда. Закончив работу, он подумал, что можно спуститься через проём лифтовой шахты. Однако рабочий не удержал равновесие, поскользнулся и провалился в шахту. Результатом падения стали многочисленные переломы и другие травмы.
Надзорный орган начал расследование.
Инцидент произошёл на объекте, генподрядчиком которого является ООО «Строительное управление №9» («СУ-9»). По данным СПАРК, компания принадлежит Ильдару Валееву, а руководит фирмой его отец Хамис Валеев. «СУ-9» являлась генподрядчиком жилого комплекса Novalend. На данный момент компания застраивает объект «Затон-Восточный».
В 2022 году «СУ-9» получила рекордную выручку в 908 млн рублей и прибыль в 1,2 млн рублей.
13 ноября Госжилинспекция подала иск в Арбитражный суд республики из-за невыполнения предписаний органов, выполняющих строительный надзор.
Недавно неподалёку произошёл смертельный случай с рабочим. Строители обустраивали канализацию и водоотведение в «Миловском парке», во время работы одного из них засыпало грунтом. Мы писали о том, чью сторону выбрал суд.
Также нам удалось узнать, что возраст от 40 до 50 лет — самый распространённый для рабочих, погибающих на производстве.