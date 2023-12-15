Рабочий провалился в шахту лифта на стройке высотки в Уфе

Как передаёт Гострудинспекция, 49-летний подсобник залез на строительные подмости, чтобы расчистить их от снега и льда. Закончив работу, он подумал, что можно спуститься через проём лифтовой шахты. Однако рабочий не удержал равновесие, поскользнулся и провалился в шахту. Результатом падения стали многочисленные переломы и другие травмы.