mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

В Уфе строитель жилого комплекса провалился в шахту лифта

Рабочий провалился в шахту лифта на стройке высотки в Уфе

15 декабря 2023, 03:38
Фото: 1MI

В Уфе строитель жилого комплекса провалился в шахту лифта

Компания в прошлом году зафиксировала почти миллиардную выручку.

В Затоне произошёл несчастный случай с рабочим. Он упал в шахту лифта с уровня 4 этажа.

Как передаёт Гострудинспекция, 49-летний подсобник залез на строительные подмости, чтобы расчистить их от снега и льда. Закончив работу, он подумал, что можно спуститься через проём лифтовой шахты. Однако рабочий не удержал равновесие, поскользнулся и провалился в шахту. Результатом падения стали многочисленные переломы и другие травмы.

Надзорный орган начал расследование.

Инцидент произошёл на объекте, генподрядчиком которого является ООО «Строительное управление №9» («СУ-9»). По данным СПАРК, компания принадлежит Ильдару Валееву, а руководит фирмой его отец Хамис Валеев. «СУ-9» являлась генподрядчиком жилого комплекса Novalend. На данный момент компания застраивает объект «Затон-Восточный».

В 2022 году «СУ-9» получила рекордную выручку в 908 млн рублей и прибыль в 1,2 млн рублей.

13 ноября Госжилинспекция подала иск в Арбитражный суд республики из-за невыполнения предписаний органов, выполняющих строительный надзор.

Недавно неподалёку произошёл смертельный случай с рабочим. Строители обустраивали канализацию и водоотведение в «Миловском парке», во время работы одного из них засыпало грунтом. Мы писали о том, чью сторону выбрал суд.

Также нам удалось узнать, что возраст от 40 до 50 лет — самый распространённый для рабочих, погибающих на производстве.

Застройщику водопровода в скандальном ЖК в Уфе вынесли приговор за смерть рабочего
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Идэль Гумеров#Гострудинспекция
Подпишитесь
Владимир Путин сказал, когда наступит мир
Вчера, 09:34
В Башкирии приняли дефицитный бюджет на 2024 год
Вчера, 08:59
«Пиара не было»: Скандал с российскими биатлонистками в Уфе получил продолжение
Вчера, 08:04
Названы категории граждан в Башкирии, которым в январе поднимут пенсии
Вчера, 06:44
С начала года стоимость яиц в Башкирии выросла на 51,3%
Вчера, 05:45
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12