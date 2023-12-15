mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Покупатели последних квартир Tau House получат подарки от капитана ХК «Салават Юлаев»

Покупатели последних квартир Tau House получат подарки от капитана ХК «Салават Юлаев»

15 декабря 2023, 09:17
Фото: ГК «Садовое кольцо»
Реклама. ООО «Пронто», застройщик — ООО СЗ СК УФА (ГК Садовое кольцо) . erid: LjN8K154k
Группа компаний «Садовое кольцо» и хоккейный клуб «Салават Юлаев» запускают акцию «11 друзей Панина».

Успейте стать частью звездной команды, которую возглавит капитан «СЮ» Григорий Панин — специально для покупателей квартир в жилом комплексе Tau House он приготовил новогодние сюрпризы.

Фото: ГК «Садовое кольцо»

Вторая очередь жилого комплекса Tau House в Уфе практически распродана. Счастливчики, которые успеют купить последние 11 лотов до 31 декабря 2023 года, получат не только прекрасные квартиры на вершине комфорта, но и лимитированные сувениры от «Садового кольца» и звезды «Салавата Юлаева». Шайбы и джерси с автографами Григория Панина, а также шарфы хоккейного клуба, придутся по душе любому поклоннику знаменитого уфимского клуба.

— Мой счастливый номер — 11. Ровно столько же свободных квартир осталось во второй очереди Tau House. Хотите попасть в мою команду? Вас ждут в офисе продаж ГК «Садовое кольцо, — сказал Григорий Панин.

Стоимость квартир во второй очереди Tau House начинается от 6,7 млн рублей. Покупателей ждут комфортные евродушки, евротрешки и квартиры формата «4-евро» как с отделкой, так без. Лоты отличают удобные современные планировки с мастер-спальнями и кухнями-гостиными. Среди других преимуществ — окна в ванной, французские балконы и патио.

Tau House — жилой комплекс от группы компаний «Садовое кольцо», который находится всего в 6 километрах от исторического центра Уфы. Он состоит из трех очередей переменной этажности. Первая очередь сдана в 2023 году, вторая завершится до конца года. Полностью ЖК будет построен до конца 2024 года.

В комплексе реализованы все детали, превращающие его в вершину комфорта. Для жителей предусмотрена внутренняя инфраструктура и паркинг на 404 машиноместа. Территория состоит из функциональных зон, где каждый найдет для себя место: детские и спортивные пространства, лаундж-зоны, прогулочные маршруты в собственном парке, летний кинотеатр и площадь для проведения праздников. В радиусе километра расположена река Уфа, а также крупный лесной массив — Кошкин лес.

Проектная декларация на сайте Наш.дом.РФ

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
Подпишитесь
Из Уфы откроются авиарейсы в Тбилиси
Сегодня, 05:48
Яблоки подешевели, цены на яйца стабильно растут. Как изменились цены в Башкирии
Сегодня, 06:30
«Уфаводоканал» привлекли за загрязнение
Сегодня, 05:08
На уход за территориями у зданий органов власти в Уфе потратят 76 млн рублей
Вчера, 16:29
«Наполовину голая»: после жалоб местных жителей в Уфе уберут «ободранную» елку
Вчера, 14:52