Покупатели последних квартир Tau House получат подарки от капитана ХК «Салават Юлаев»

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Успейте стать частью звездной команды, которую возглавит капитан «СЮ» Григорий Панин — специально для покупателей квартир в жилом комплексе Tau House он приготовил новогодние сюрпризы.
Вторая очередь жилого комплекса Tau House в Уфе практически распродана. Счастливчики, которые успеют купить последние 11 лотов до 31 декабря 2023 года, получат не только прекрасные квартиры на вершине комфорта, но и лимитированные сувениры от «Садового кольца» и звезды «Салавата Юлаева». Шайбы и джерси с автографами Григория Панина, а также шарфы хоккейного клуба, придутся по душе любому поклоннику знаменитого уфимского клуба.
— Мой счастливый номер — 11. Ровно столько же свободных квартир осталось во второй очереди Tau House. Хотите попасть в мою команду? Вас ждут в офисе продаж ГК «Садовое кольцо, — сказал Григорий Панин.
Стоимость квартир во второй очереди Tau House начинается от 6,7 млн рублей. Покупателей ждут комфортные евродушки, евротрешки и квартиры формата «4-евро» как с отделкой, так без. Лоты отличают удобные современные планировки с мастер-спальнями и кухнями-гостиными. Среди других преимуществ — окна в ванной, французские балконы и патио.
Tau House — жилой комплекс от группы компаний «Садовое кольцо», который находится всего в 6 километрах от исторического центра Уфы. Он состоит из трех очередей переменной этажности. Первая очередь сдана в 2023 году, вторая завершится до конца года. Полностью ЖК будет построен до конца 2024 года.
В комплексе реализованы все детали, превращающие его в вершину комфорта. Для жителей предусмотрена внутренняя инфраструктура и паркинг на 404 машиноместа. Территория состоит из функциональных зон, где каждый найдет для себя место: детские и спортивные пространства, лаундж-зоны, прогулочные маршруты в собственном парке, летний кинотеатр и площадь для проведения праздников. В радиусе километра расположена река Уфа, а также крупный лесной массив — Кошкин лес.
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