Покупатели последних квартир Tau House получат подарки от капитана ХК «Салават Юлаев»

В комплексе реализованы все детали, превращающие его в вершину комфорта. Для жителей предусмотрена внутренняя инфраструктура и паркинг на 404 машиноместа. Территория состоит из функциональных зон, где каждый найдет для себя место: детские и спортивные пространства, лаундж-зоны, прогулочные маршруты в собственном парке, летний кинотеатр и площадь для проведения праздников. В радиусе километра расположена река Уфа, а также крупный лесной массив — Кошкин лес.