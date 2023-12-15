На премию «Служение» подали заявки примерно 19 000 муниципальных служащих

Член президиума Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что работа муниципальных специалистов очень важна, но не всегда видна. Именно для того, чтобы люди узнали о них, и проводится данная премия, пишет novostivolgograda.ru.