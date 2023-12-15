На премию «Служение» подали заявки примерно 19 000 муниципальных служащих

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Член президиума Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что работа муниципальных специалистов очень важна, но не всегда видна. Именно для того, чтобы люди узнали о них, и проводится данная премия, пишет novostivolgograda.ru.
На премию принимаются работы по 10 номинациям. В этом году наиболее массовой стала номинация «Инициатива каждого — общий успех». В ней зарегистрировано около 3500 заявок — это проекты, реализованные вместе с жителями муниципалитетов.
ЦФО занял первое место, прислав более чем 6000 заявок, за ним следует Приволжский федеральный округ с 2405 заявками. Из ЮФО поступило 2060 заявок, а из Северо-Западного округа — 1945. Сибирский, Уральский и Дальневосточный округа представили 1868, 1709 и 1172 заявок соответственно, а наименьшее количество заявок прислал Северо-Кавказский федеральный округ — 1166. 129 заявок направлено из новых субъектов РФ.
Перекрёстное голосование, в котором проекты оцениваются другими участниками премии, будет длиться до 18 декабря. После этого эксперты отберут 100 лучших работ. С 25 декабря по 14 января на сайте премияслужение.рф будет проходить народное голосование. Лауреатов назовут в январе.