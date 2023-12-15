Команда СахГУ стала победителем российской национальной премии «Студент года»

Финал национальной премии «Студент года» проходил с 10 по 15 декабря в Москве. Участниками мероприятия стали команды воспитанников вузов России. Ежегодно конкурсный и образовательный проект направлен на то, чтобы выявить самых талантливых студентов, которые добились особых успехов в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. В 2023 году конкурсанты подали заявки в 13 номинациях. В их числе: «Общественник года», «Творческая личность года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Спортсмен года», «Староста года» и другие. СахГУ выступил в трех категориях. Островной вуз заявил поисковый отряд «Дальневосточный рубеж» в номинации «Патриотическое объединение года», а волонтерское объединение университета «Феникс» — как кандидата в номинации «Добровольческое объединение года». Кроме того, представительница островного региона Алина Жоголь боролась за победу в номинации «Председатель совета обучающихся года». В течение нескольких дней участники презентовали свои студенческие объединения, занимались проектной деятельностью, а также проходили тестирования и профильные испытания по номинациям.