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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Из Уфы можно будет долететь до столицы Грузии Тбилиси

Из Уфы откроются авиарейсы в Тбилиси

15 декабря 2023, 05:48
Фото: 1MI

Из Уфы можно будет долететь до столицы Грузии Тбилиси

Время в пути составит 3 часа.

В 2024 году появятся авиарейсы из Уфы в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа».

Прямой регулярный рейс будет выполнять авиакомпания «Азимут» на самолётах Sukhoi Superjet 100. Первый рейс состоится 26 января 2024 года. Стал известен и график вылетов — по пятницам в 6:50. Время в пути составит 3 часа.

Ранее до столицы Грузии можно было добраться с пересадками в Домодедово, Внуково или Минеральных Водах.

Позавчера стало известно об открытии рейса в ещё один город.

#Общество#Уфа#Аэропорт#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Грузия#Тбилиси
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