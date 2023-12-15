Из Уфы откроются авиарейсы в Тбилиси

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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В 2024 году появятся авиарейсы из Уфы в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа».
Прямой регулярный рейс будет выполнять авиакомпания «Азимут» на самолётах Sukhoi Superjet 100. Первый рейс состоится 26 января 2024 года. Стал известен и график вылетов — по пятницам в 6:50. Время в пути составит 3 часа.
Ранее до столицы Грузии можно было добраться с пересадками в Домодедово, Внуково или Минеральных Водах.
Позавчера стало известно об открытии рейса в ещё один город.