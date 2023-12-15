Инвестор из Уфы получит землю без торгов между Инорсом и Сипайлово

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В Уфе без торгов выделили деньги для строительства «Центра бытового обслуживания населения». Распоряжение об этом подписал Радий Хабиров.
Речь идёт о 5 тыс кв метров на улице Жукова возле пересечения с улицей Сельской Богородской, между Сипайлово и Инорсом. Рядом находится гипермаркет «Максидом» и строится торгово-сервисный центр белорусско-российского предприятия «Амкодор-Уфа». Планируется, что на открытие центра уйдёт 100 млн рублей.
Землю получит ООО «Азимут», зарегистрированный в Уфе в прошлом году. Им владеют Руслан Гариев и Кирилл Горбунов, которым также принадлежат доли в фирмах «ПИК», «Автомир», «Анит». Кирилл Горбунов владеет также ООО «Вектор». Основной профиль «Азимута» — торговля моторным топливом. Так, например, они занимаются развитием сети автозаправок «Ufaoil». Бизнесмены также участвовали в деятельности ликвидированных фирм «Урал Ойл», «Вектор Ойл», «Уралпродукт», «Стройтранссервис», и других. Несколько лет назад Горбунов заявлял о готовности вложить сотни миллионов рублей в придорожный сервис в Нагаево.
По данным «Коммерсантъ-Уфа», в 2026 году «Азимут» собирается открыть в составе «Центра бытового обслуживания населения» торговый павильон, зону отдыха для посетителей и зарядную станцию для электромобилей.
Сегодня стало известно, что без торгов получит землю ещё одна компания — концерн, занимающийся производством гипса.