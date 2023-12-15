Инвестор из Уфы получит землю без торгов между Инорсом и Сипайлово

Землю получит ООО «Азимут», зарегистрированный в Уфе в прошлом году. Им владеют Руслан Гариев и Кирилл Горбунов, которым также принадлежат доли в фирмах «ПИК», «Автомир», «Анит». Кирилл Горбунов владеет также ООО «Вектор». Основной профиль «Азимута» — торговля моторным топливом. Так, например, они занимаются развитием сети автозаправок «Ufaoil». Бизнесмены также участвовали в деятельности ликвидированных фирм «Урал Ойл», «Вектор Ойл», «Уралпродукт», «Стройтранссервис», и других. Несколько лет назад Горбунов заявлял о готовности вложить сотни миллионов рублей в придорожный сервис в Нагаево.