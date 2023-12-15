ГК «Жилой Квартал» стала партнёром федерального пилотного проекта исламского банкинга

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Но с 1 сентября 2023 года в силу вступил закон, который регламентирует работу исламского банкинга в стране. Правда, пока в виде эксперимента он будет официально действовать только в четырех пилотных регионах страны: Башкортостане, Татарстане, Чечне и Дагестане.
Это значит, что россияне смогут взять халяльную рассрочку. В чём суть программы и в каких жилых комплексах сегодня можно купить квартиру по нормам ислама нам рассказали в пресс-службе крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал».
— «Ипотека Мурабаха» — это продукт, соответствующий нормам шариата. По этой программе доступна беспроцентная рассрочка на квартиры в ЖК «Михайловка Green Place» и «Зубово Life Garden», где сумма фиксируется на весь срок, поэтому можно не переживать об изменениях ключевой ставки, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой квартал».
По правилам программы минимальный первоначальный взнос составляет от 30%, срок рассрочки до 20 лет, а сумма финансирования от 300 000 рублей до 100 000 000 рублей. При этом важно отметить, что на сегодняшний день нельзя использовать материнский материал совместно с «Ипотекой Мурабаха», так как договор заключается с одним собственником, и выделение долей родственникам или детям невозможно.
— Воспользоваться этим продуктом может любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 60 лет, не зависимо от вероисповедания. И несмотря на то, что мы запустили исламскую ипотеку совсем недавно, мы уже видим к ней большой интерес и не только от уфимцев, но и получаем заявки в режиме онлайн из других городов, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Алгоритм действий при покупке квартиры достаточно прост: вы подаёте заявку, выбираете недвижимость на сайте или в офисе продаж ГК «Жилой Квартал», подаёте документы в банк, подписываете соглашение о намерениях и вносите первоначальный взнос, Домклик приобретает права требования на квартиру, вы подписываете договор купли-продажи с рассрочкой и после ввода дома в эксплуатацию получаете ключи от квартиры, далее регистрируете недвижимость в Росреестре.
— Важно отметить, что купить квартиру вы можете не только в строящихся, но и в домах, уже введённых в эксплуатацию, совместив таким образом преимущества новостройки с переездом в кратчайшие сроки. На сегодняшний день готовые квартиры есть в ЖК «Михайловка Green Place», ключи от которых вы получите в день сделки. — добавили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Напомним, что ЖК «Михайловка Green Place» — это комфортабельный жилой комплекс от крупнейшего застройщика загородной недвижимости ГК «Жилой Квартал».
До остановки всего 2-3 минуты неторопливым шагом. А доехать до города на автомобиле можно в среднем за 15-20 минут. При этом трасса находится в отдалении, а рядом нет никаких вредных производств, что говорит о хорошей экологии.
Именно здесь, в окружении живописной природы, вы найдёте умиротворение и комфортную среду для жизни. Закрытая территория и видеонаблюдение по всему периметру жилого комплекса. Кирпичные дома с высокой степенью энергоэффективности. Ровные асфальтированные дороги и просторные парковочные площадки.
И это не просто слова, ведь 18 домов уже сдано и заселено, а это значит, что вы можете лично приехать и познакомиться с проектом. Погулять по благоустроенной территории, подышать чистым свежим воздухом и оценить близость природы, транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Буквально в нескольких метрах от въезда на закрытую территорию ЖК находится современная школа и детский сад. А прямо на территории работают магазины, пункты выдачи интернет заказов, кафе, медицинский центр, салоны красоты, спортивный клуб и многое другое.
Жильцам «Михайловка Green Place» всегда есть чем заняться ведь кроме детских площадок и спортивных зон на территории, рядом есть лесной массив, где можно собирать грибы, наблюдать за белками или просто гулять. А также парк отдыха, где вы сможете весело проводить время круглый год, летом загорать и купаться на песчаном пляже, а зимой кататься на тюбингах.
Итак, «Ипотека Мурабаха» — это отличный способ решить квартирный вопрос для мусульманких семей, а ЖК «Михайловка Green Place», пожалуй, лучшее место для комфортной жизни в тихом и уютном пригороде, общения с близкими и прогулок на природе.
Ждём вас в офисах продаж: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276.