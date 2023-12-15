ГК «Жилой Квартал» стала партнёром федерального пилотного проекта исламского банкинга

— Воспользоваться этим продуктом может любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 60 лет, не зависимо от вероисповедания. И несмотря на то, что мы запустили исламскую ипотеку совсем недавно, мы уже видим к ней большой интерес и не только от уфимцев, но и получаем заявки в режиме онлайн из других городов, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».