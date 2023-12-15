Уфимский филиал крупного концерна получит землю без торгов

По данным СПАРК, УГК принадлежит уфимской группе компаний «Нерал» (ООО «Концерн „Интел Ко“), которая владеет также фирмами „Уфа-консус“, уфимским салоном „Мастер окон“, „Павловской усадьбой“, компанией „Баркрафт“, а также другими предприятиями в сфере сельского хозяйства, строительства и производства материалов. Концерном владеет бывший вице-премьер Башкирии и министр сельского хозяйства республики, экс-депутат Курултая и Госдумы Эрнст Исаев. Долями владеют Биатрисса Шигапова, Эдгар Шигапов и Юрий Козлов. В 2011 году Эрнст Исаев занял 11 место в списке богатейших бизнесменов республики.