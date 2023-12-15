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Published Сегодня, 04:23

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Updated Сегодня, 04:30

Хабиров указал выделить предприятию из Уфы землю без торгов

Уфимский филиал крупного концерна получит землю без торгов

15 декабря 2023, 04:23

Хабиров указал выделить предприятию из Уфы землю без торгов

Фирма принадлежит холдингу, владеющему строительными, сельскохозяйственными и развлекательными организациями.

Глава Башкирии подписал распоряжение о выдаче ООО «Уфимская гипсовая компания» (УГК) земельного участка без торгов.

Речь идёт о земле площадью 54,8 тыс кв метров в Шакше. Территория должна пойти под расширение производства. «Уфимская гипсовая компания» хочет увеличить мощности производства гипса и керамзита.

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По данным СПАРК, УГК принадлежит уфимской группе компаний «Нерал» (ООО «Концерн „Интел Ко“), которая владеет также фирмами „Уфа-консус“, уфимским салоном „Мастер окон“, „Павловской усадьбой“, компанией „Баркрафт“, а также другими предприятиями в сфере сельского хозяйства, строительства и производства материалов. Концерном владеет бывший вице-премьер Башкирии и министр сельского хозяйства республики, экс-депутат Курултая и Госдумы Эрнст Исаев. Долями владеют Биатрисса Шигапова, Эдгар Шигапов и Юрий Козлов. В 2011 году Эрнст Исаев занял 11 место в списке богатейших бизнесменов республики.

УГК поставляет на рынок плитку под брендом Barkraft. Основной профиль предприятия — строительные материалы (строительный гипс, перегородочные гипсовые плиты, гипсокерамзитовые блоки, сухие строительные смеси, керамзитовый гравий).

В 2022 году прибыль и выручка фирмы оказались рекордными — 110 млн рублей и 799 млн рублей соответственно. Главный госзаказчик УГК — исправительная колония №3 УФСИН России по Башкирии. С ней было заключено 20 контрактов на 9,5 млн рублей.

Недавно фирма из Москвы получила в Башкирии земли без торгов. На за участки пришлось судиться с минземимущества.

#Экономика#Бизнес#Уфа#Новости Башкирии#Радий Хабиров#Идэль Гумеров
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