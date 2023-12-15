Арест советника Хабирова, пресс-конференция Путина и «яичная инфляция»

Предстоящие новогодние каникулы в России пройдут с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Однако, в связи с тем, что два праздничных дня — 6 и 7 января — приходятся на выходные дни, они были перенесены на другие даты. Таким образом, выходной за 6 января будет 10 мая, пятница, а за 7 января — 31 декабря, вторник. В общей сложности в новом году жителей России ожидает 118 выходных дней.