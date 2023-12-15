Арест советника Хабирова, пресс-конференция Путина и «яичная инфляция»

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
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Updated Сегодня, 16:44
Пресс-секретарь главы Башкирии, Диана Ихсанова, снова возвращается к выполнению своих профессиональных обязанностей. В мае 2022 года она временно покинула свою должность, из-за выхода в декретный отпуск. Однако 27 июля стало известно, что Диана Ихсанова стала счастливой мамой маленькой девочки — Софии.
Предстоящие новогодние каникулы в России пройдут с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Однако, в связи с тем, что два праздничных дня — 6 и 7 января — приходятся на выходные дни, они были перенесены на другие даты. Таким образом, выходной за 6 января будет 10 мая, пятница, а за 7 января — 31 декабря, вторник. В общей сложности в новом году жителей России ожидает 118 выходных дней.
Радий Хабиров внезапно обратил внимание на проблемную транспортную ситуацию в городе. Сообщается, что из 1600 автобусов, предназначенных для рейсов, ежедневно выезжает только 1000. Неудовлетворительное состояние транспортной системы будет обсуждаться на совещании под названием «Транспортный час», где сотрудники министерства транспорта представят сводку проблем и возможные решения. В то же время, жители Уфы продолжают выражать свое недовольство ситуацией.
Эксперты Башгидрометцентра зафиксировали неожиданное понижение температуры в Уфе. В районе станции Уфа-Дема термометры показали рекордно низкую отметку -33,9°C, что превышает предыдущий 46-летний рекорд для 12 декабря (-30,2°C).
Руслан Казыханов, советник Хабирова по науке, был обвинен в хищении бюджетных средств. Месяц назад в офисе Евразийского научного образовательного центра (ЕНОЦ), где он занимает должность ответственного секретаря, прошли обыски. Специалисты из второго особого отдела следственного управления установили, что гендиректор АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Республики Башкортостан (АНО „Центр науки РБ“) Руслан Казыханов совершил преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
13 декабря в котельной, которая обслуживает детский сад и сельскую врачебную амбулаторию в селе Сафарово Учалинского района Башкирии, произошел взрыв, сообщил глава местной администрации Руслан Гилязетдинов. В результате взрыва обрушился шлакоблочный пристрой, где находилось сооружение. По счастью, в момент взрыва в детском саду не было детей, и из трех человек, находившихся в лечебном учреждении, никто не пострадал. Однако, чтобы решить проблему с теплоснабжением, работа детского сада и фельдшерского акушерского пункта временно приостановлена.
В ходе прямой линии и масштабной пресс-конференции с участием Владимира Путина, президент дал ответ на вопрос о возможности прихода мира. Более того, он подчеркнул, что одной из основных целей спецоперации — демилитаризация Украины. Подробнее о сегодняшних заявлениях президента — в трансляции Mkset.
Стоимость яиц в Башкирии за текущий год выросла на 51,3%. С начала января до начала декабря цена на десяток куриных яиц в республике увеличилась до 109,48 рублей, что составляет прирост в 37,12 рублей или 51,3%. По сравнению с началом года, средняя цена на аналогичную упаковку в России составила 116,52 рубля, превышая показатель на 42,48%.
По решению суда, компания «Уфаводоканал» обязана до мая 2029 года улучшить процесс очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Белая. Как сообщает издание «Аспекты», ссылаясь на информацию Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры, действующая система водоочистки в Уфе не соответствует экологическим стандартам. В результате проведенного прокуратурой обследования выяснилось, что компания, осуществляющая централизованное удаление водных отходов, нарушает закон, превышая допустимые показатели загрязнений при сбросе отработанных вод.
В пресс-службе аэропорта «Уфа» было объявлено о планах авиарейсов из Уфы в Тбилиси, начиная с 2024 года. Компания «Азимут» будет осуществлять прямые рейсы на самолетах Sukhoi Superjet 100. Первый рейс запланирован на 26 января 2024 года, а вылеты будут осуществляться каждую пятницу в 6:50. Время в пути составит примерно 3 часа. Ранее, чтобы добраться в столицу Грузии, пассажирам приходилось делать пересадки в аэропортах Домодедово, Внуково или Минеральных Водах.