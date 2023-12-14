Владимир Путин рассказал необычную историю о первом президенте Татарстана

Владимир Путин также рассказал историю, связанную с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Президент вспомнил, как в нулевые они вместе ходили по домам, которые по факту были землянками. Несмотря на это, внутри землянок царили чистота и уют.