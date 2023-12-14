Владимир Путин рассказал необычную историю о первом президенте Татарстана

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Президент России Владимир Путин в рамках прямой линии и большой пресс-конференции объяснил, почему саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани. Президент назвал выстраивание межконфессиональных отношений в Татарстане хорошим примером для всей страны, добавив, что в прошлом Казань приняла много крупных международных мероприятий.
Он также похвалил действующего и предыдущего главу республики Татарстан Рустама Минниханова и Минтимера Шаймиева за успешное развитие региона.
Владимир Путин также рассказал историю, связанную с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Президент вспомнил, как в нулевые они вместе ходили по домам, которые по факту были землянками. Несмотря на это, внутри землянок царили чистота и уют.
«У меня до сих пор сохранилось это чувство: уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили, но так все содержали, на таком уровне. Уровень внутренней культуры народа. Вызывает уважение. С этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана, города Казани», — сказал Путин.
Отдельно президент заявил, что задачей России как председателя БРИКС в 2024 году является демонстрация того, что в мире есть достаточно сил, которые не хотят жить по неписанным правилам, которые навязывают западные страны.
Напомним, В Уфе саммиты ШОС и БРИКС проходили летом 2015 года.