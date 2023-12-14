В Стерлитамаке в частном рыбном цеху ночью произошел пожар

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
В одном из зданий в Стерлитамаке произошел пожар. Ночью, около 10 часов вечера, загорелся частный рыбный цех. Инцидент произошел по адресу улица Гоголя, в отдельном металлическом сооружении, покрытом профилированным листом, размерами 80 на 20 метров. Пресс-служба МЧС по РБ сообщает, что огонь охватил 150 м².
К ликвидации последствий были мобилизованы пожарные команды, включая 19 спасателей и 5 специализированных машин. Сведения о пожаре указывают, что он начался приблизительно в 22:00, однако точные причины возгорания еще предстоит установить. Пострадавших нет.