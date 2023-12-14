mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В Башкирии ночью загорелся рыбный цех

В Стерлитамаке в частном рыбном цеху ночью произошел пожар

14 декабря 2023, 04:52
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии ночью загорелся рыбный цех

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В одном из зданий в Стерлитамаке произошел пожар. Ночью, около 10 часов вечера, загорелся частный рыбный цех. Инцидент произошел по адресу улица Гоголя, в отдельном металлическом сооружении, покрытом профилированным листом, размерами 80 на 20 метров. Пресс-служба МЧС по РБ сообщает, что огонь охватил 150 м².

К ликвидации последствий были мобилизованы пожарные команды, включая 19 спасателей и 5 специализированных машин. Сведения о пожаре указывают, что он начался приблизительно в 22:00, однако точные причины возгорания еще предстоит установить. Пострадавших нет.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Чернобыль, затоп и спальник на болоте: История уфимских микрорайонов
Вчера, 07:21
«14 рублей за одно яйцо»: яичная инфляция в Башкирии продолжается
Вчера, 07:17
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом
12 декабря, 08:47
В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
Вчера, 06:19
В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран
9 декабря, 07:25
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12