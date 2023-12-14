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Published Сегодня, 03:33

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Updated Сегодня, 03:35

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Раяном Исанбаевым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Раяном Исанбаевым

14 декабря 2023, 03:33
Об этом сообщил глава районной администрации Борис Мелкоедов у себя в соцсетях

В Башкирии прошла церемония прощания с сержантом Раяном Исанбаевым, участником спецоперации, из села Юмагужино Учалинского района.

Мужчина решил стать добровольцем в 2022 году. Он служил водителем разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты мотострелкового полка.

Глава района выразил свои искренние соболезнования семье и друзьям Раяна. Он пожелал им сил и терпения, чтобы они смогли пережить эту тяжелую и невосполнимую потерю. В знак признания храбрости и героизма, Раян Хидиятуллович был почетно удостоен Суворовской медали.

Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Романом Страшенко. За проявленное геройство Роман был удостоен ордена Мужества.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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