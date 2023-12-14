В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Раяном Исанбаевым

Глава района выразил свои искренние соболезнования семье и друзьям Раяна. Он пожелал им сил и терпения, чтобы они смогли пережить эту тяжелую и невосполнимую потерю. В знак признания храбрости и героизма, Раян Хидиятуллович был почетно удостоен Суворовской медали.