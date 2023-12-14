В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Раяном Исанбаевым

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В Башкирии прошла церемония прощания с сержантом Раяном Исанбаевым, участником спецоперации, из села Юмагужино Учалинского района.
Мужчина решил стать добровольцем в 2022 году. Он служил водителем разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты мотострелкового полка.
Глава района выразил свои искренние соболезнования семье и друзьям Раяна. Он пожелал им сил и терпения, чтобы они смогли пережить эту тяжелую и невосполнимую потерю. В знак признания храбрости и героизма, Раян Хидиятуллович был почетно удостоен Суворовской медали.
Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Романом Страшенко. За проявленное геройство Роман был удостоен ордена Мужества.