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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:47

В Башкирии яйца стали самым дорогим продуктом

С начала года стоимость яиц в Башкирии выросла на 51,3%

14 декабря 2023, 05:45
Фото: 1MI

В Башкирии яйца стали самым дорогим продуктом

Данные Росстата свидетельствуют о том, что с начала года в Башкирии куриные яйца оказались самым дорогим продуктом.

На протяжении текущего года, согласно отчетам Федеральной службы государственной статистики России, яичная продукция в Башкирии показала наивысший прирост в цене среди всех продовольственных товаров.

С начала января по начало декабря цена на десяток куриных яиц в республике взлетела до 109,48 рублей, что представляет собой увеличение на 37,12 рублей, или 51,3%. В сравнении, средняя стоимость аналогичной упаковки в России составила 116,52 рубля, что на 42,48% превышает показатель цены на начало года.

Между тем, Мордовия зарегистрировала наименьшую стоимость за десяток яиц на уровне 81,43 рубля, отметив повышение на 33,58%. В Чукотском автономном округе ценник достиг самого высокого уровня по стране, в среднем доходя до 216,93 рублей за упаковку, что подразумевает рост на 16,96%.

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