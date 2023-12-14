С начала года стоимость яиц в Башкирии выросла на 51,3%

С начала января по начало декабря цена на десяток куриных яиц в республике взлетела до 109,48 рублей, что представляет собой увеличение на 37,12 рублей, или 51,3%. В сравнении, средняя стоимость аналогичной упаковки в России составила 116,52 рубля, что на 42,48% превышает показатель цены на начало года.