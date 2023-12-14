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Резидент ТОР «Горный воздух» построит первый пятизвездочный отель на Сахалине

Резидент ТОР «Горный воздух» построит первый пятизвездочный отель на Сахалине

14 декабря 2023, 08:45
Фото: Министерство туризма Сахалинской области
На Сахалине появится первый отель с сервисом пятизвездочного уровня. Гостиничный комплекс высотой в 11 этажей возведет ООО «Хилл Топ». Компания является резидентом ТОР «Горный воздух» и реализует инвестиционный проект, который органично впишется в туристическую инфраструктуру региона.

Новый отель планируют возвести до конца 2025 года. В проекте гостиничного комплекса, который расположится у подножия горы Большевик, предусмотрены 190 номеров, в том числе 40 семейных и один президентский. Также инвестор предусмотрел в гостинесном комплексе водно-оздоровительный центр с тремя бассейнами, spa-услугами, заведение караоке, ночной клуб и два ресторана. В самом отеле появятся также бизнес-залы для переговоров, конференций и выставок. Расположение в нескольких минутах ходьбы от СТК «Горный воздух» обеспечит новому объекту постоянный поток туристов, которые увлечены активным отдыхом. Рядом с отелем разместят станцию проката горнолыжного оборудования.

«Ежегодно туристический поток в Сахалинскую область увеличивается. Уже сейчас мы наблюдаем дефицит качественных объектов размещения — это касается не только средних и маленьких гостиниц, но и крупных отелей. На текущий зимний сезон действующие гостиницы практически на 100% заполнены. Ключевым ядром зимнего туризма остается наш горнолыжный курорт. И благодаря реализации инвестиционных проектов подобного уровня мы сможем создать кластер для зимних видов отдыха, включающий в себя не только развивающийся горнолыжный комплекс, но и современную сопутствующую инфраструктуру», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

Помимо этого, в районе «Горного воздуха» появятся еще несколько гостиниц. В течение 3 лет на Сахалине планируют сдать более 1000 готовых гостиничных номеров в непосредственной близости к курорту.

Сегодня в ТОР «Горный воздух», созданной в марте 2016 года постановлением правительства РФ года, зарегистрировано 32 резидента. Реализация проектов на базе сахалинского горнолыжного курорта позволит создать современный всесезонный центр спорта и туризма мирового уровня.

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