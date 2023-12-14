РЭО: К системе учета отходов подключились 137 отраслевых предприятий

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев назвал запуск ФГИС УТКО очередным этапом в реформе отрасли обращения ТКО. Он напомнил, что сервис разрабатывался для агрегации всех данных в этой сфере, пишет 56orb.ru.
«В результате создания ФГИС УТКО мы будем понимать текущее состояние отрасли, а значит, иметь возможность предотвращать развитие негативных тенденций и событий, например мусорных коллапсов, несправедливых нормативов и тарифов, дефицита объектов инфраструктуры», — сказал Денис Буцаев.
На сегодня в систему внесены данные для 31 657 источников образования ТКО и 12 704 мест накопления мусора. С начала декабря к ФГИС УТКО подключились 66 регионов России, 614 муниципалитетов, 120 региональных операторов и 137 компаний отрасли обращения с отходами.
Система учета отходов обеспечит доступность единых данных для всех субъектов отрасли. В ней будут содержаться сведения о контейнерных площадках, объеме отходов, зонах деятельности регоператоров, комплексах обращения с ТКО, схеме потоков ТКО и источниках образования мусора. Кроме того, ФГИС УТКО будет включать в себя данные электронных моделей территориальных схем от субъектов, данные интегрированных систем и телеметрии.
Функционал ФГИС УТКО дополнят интерактивной картой с объектами инфраструктуры ТКО, сервисами администрирования, анализа, отчетности, расчета оптимальных маршрутов транспортировки отходов. Также сюда будут вносить информацию о движении мусоровозов, показатели датчиков наполненности контейнеров для ТКО и весового контроля. Об этом рассказал Алексей Буров, заместитель гендиректора по цифровизации РЭО.
Данные в ФГИС УТКО будут вносить регоператоры, Российский экологический оператор, предприятия и ИП, занимающиеся деятельностью в отрасли обращения ТКО, а также органы местного самоуправления и исполнительной власти субъектов РФ.
Запуск систему учета ТКО будет способствовать ускорению процесса формирования экономики замкнутого цикла в России.