РЭО: К системе учета отходов подключились 137 отраслевых предприятий

Система учета отходов обеспечит доступность единых данных для всех субъектов отрасли. В ней будут содержаться сведения о контейнерных площадках, объеме отходов, зонах деятельности регоператоров, комплексах обращения с ТКО, схеме потоков ТКО и источниках образования мусора. Кроме того, ФГИС УТКО будет включать в себя данные электронных моделей территориальных схем от субъектов, данные интегрированных систем и телеметрии.