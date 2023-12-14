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РЭО: К системе учета отходов подключились 137 отраслевых предприятий

РЭО: К системе учета отходов подключились 137 отраслевых предприятий

14 декабря 2023, 06:30
Фото: 1MI
ППК «Российский экологический оператор» продемонстрировала работу федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), введенную в эксплуатацию 1 декабря. За первую половину месяца к ней подключились 137 компаний отрасли обращения с ТКО.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев назвал запуск ФГИС УТКО очередным этапом в реформе отрасли обращения ТКО. Он напомнил, что сервис разрабатывался для агрегации всех данных в этой сфере, пишет 56orb.ru.

«В результате создания ФГИС УТКО мы будем понимать текущее состояние отрасли, а значит, иметь возможность предотвращать развитие негативных тенденций и событий, например мусорных коллапсов, несправедливых нормативов и тарифов, дефицита объектов инфраструктуры», — сказал Денис Буцаев.

На сегодня в систему внесены данные для 31 657 источников образования ТКО и 12 704 мест накопления мусора. С начала декабря к ФГИС УТКО подключились 66 регионов России, 614 муниципалитетов, 120 региональных операторов и 137 компаний отрасли обращения с отходами.

Система учета отходов обеспечит доступность единых данных для всех субъектов отрасли. В ней будут содержаться сведения о контейнерных площадках, объеме отходов, зонах деятельности регоператоров, комплексах обращения с ТКО, схеме потоков ТКО и источниках образования мусора. Кроме того, ФГИС УТКО будет включать в себя данные электронных моделей территориальных схем от субъектов, данные интегрированных систем и телеметрии.

Функционал ФГИС УТКО дополнят интерактивной картой с объектами инфраструктуры ТКО, сервисами администрирования, анализа, отчетности, расчета оптимальных маршрутов транспортировки отходов. Также сюда будут вносить информацию о движении мусоровозов, показатели датчиков наполненности контейнеров для ТКО и весового контроля. Об этом рассказал Алексей Буров, заместитель гендиректора по цифровизации РЭО.

Данные в ФГИС УТКО будут вносить регоператоры, Российский экологический оператор, предприятия и ИП, занимающиеся деятельностью в отрасли обращения ТКО, а также органы местного самоуправления и исполнительной власти субъектов РФ.

Запуск систему учета ТКО будет способствовать ускорению процесса формирования экономики замкнутого цикла в России.

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