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Updated Сегодня, 09:25

Разработка российского мессенджера станет сложной задачей

14 декабря 2023, 09:20
Олег Колесников, эксперт в сфере интернета, высказал свое мнение о появлении российского мессенджера. По его словам, создание такого приложения является одним из самых сложных проектов в сфере информационных технологий.

Колесников считает, что существуют специфические требования со стороны определенной категории пользователей, которыми не пользуются все. Например, госслужащим нужен свой мессенджер. В настоящее время Telegram является иностранным продуктом, а по сути все продукты на рынке также иностранные. Поэтому для обеспечения национальной безопасности важно иметь свой мессенджер.

Однако, с точки зрения Колесникова, создание нового мессенджера — это просто расточительство инвестиций. С его точки зрения, разработка нового мессенджера может быть интересным делом для команды программистов, но с точки зрения бизнеса это очень сложный проект. Требуется интеграция всех существующих технологий, чтобы видео работали, было достаточно облачного хранилища для файлов и чтобы все остальные онлайн-функции также работали в мессенджере, пишет ИА RuNews24.ru.

Кроме того, эксперт указал на одну из возможных проблем мессенджера в будущем. Чтобы создать действительно полезное приложение, которым люди начнут пользоваться, необходимо иметь высококвалифицированную команду разработчиков. Они должны предложить такие функции, которых нет в других мессенджерах. Есть ли у создателей нового мессенджера подобные навыки? Это требует дополнительного изучения. Если команда не известна своими инновационными возможностями, то вероятность создания чего-то полезного невелика.

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