Разработка российского мессенджера станет сложной задачей

Однако, с точки зрения Колесникова, создание нового мессенджера — это просто расточительство инвестиций. С его точки зрения, разработка нового мессенджера может быть интересным делом для команды программистов, но с точки зрения бизнеса это очень сложный проект. Требуется интеграция всех существующих технологий, чтобы видео работали, было достаточно облачного хранилища для файлов и чтобы все остальные онлайн-функции также работали в мессенджере, пишет ИА RuNews24.ru.