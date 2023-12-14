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Президент Путин заявил о решении проблемы с ценами на яйца

Президент Путин заявил о решении проблемы с ценами на яйца

14 декабря 2023, 14:32
Фото: 1MI
Цены на яйца в России будут оставаться высокими до конца 2023 года, так как производство не увеличилось, но начиная с начала следующего года ожидается появление импортной продукции из Турции и Азербайджана, что должно привести к снижению цен на яйца.

Отвечая на вопросы граждан, президент России Владимир Путин заявил, что проблема с ценами на яйца будет решена. Он уверен, что ситуация начнет улучшаться в ближайшее время.

Экономист Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим мнением о времени, когда можно ожидать снижения стоимости яиц.

В последнее время цены на яйца значительно выросли, поэтому было принято решение об отмене импортной пошлины в 15% на их ввоз из-за границы. Президент указал на задержку правительства в открытии импорта данного товара.

По мнению эксперта, цены на яйца скорее всего останутся на текущем уровне до конца 2023 года. Производство яиц не увеличилось, а расходы на содержание кур для фермеров, наоборот, возросли. Однако, в начале следующего года на рынке появится продукция других стран, таких как Турция и Азербайджан, что должно насытить внутренний рынок и привести к снижению цен на яйца.

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