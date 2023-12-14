Президент Путин заявил о решении проблемы с ценами на яйца

По мнению эксперта, цены на яйца скорее всего останутся на текущем уровне до конца 2023 года. Производство яиц не увеличилось, а расходы на содержание кур для фермеров, наоборот, возросли. Однако, в начале следующего года на рынке появится продукция других стран, таких как Турция и Азербайджан, что должно насытить внутренний рынок и привести к снижению цен на яйца.