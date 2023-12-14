Президент Путин заявил о решении проблемы с ценами на яйца

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Отвечая на вопросы граждан, президент России Владимир Путин заявил, что проблема с ценами на яйца будет решена. Он уверен, что ситуация начнет улучшаться в ближайшее время.
Экономист Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим мнением о времени, когда можно ожидать снижения стоимости яиц.
В последнее время цены на яйца значительно выросли, поэтому было принято решение об отмене импортной пошлины в 15% на их ввоз из-за границы. Президент указал на задержку правительства в открытии импорта данного товара.
По мнению эксперта, цены на яйца скорее всего останутся на текущем уровне до конца 2023 года. Производство яиц не увеличилось, а расходы на содержание кур для фермеров, наоборот, возросли. Однако, в начале следующего года на рынке появится продукция других стран, таких как Турция и Азербайджан, что должно насытить внутренний рынок и привести к снижению цен на яйца.