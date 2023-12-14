Пресс-конференция Путина, рекордное подорожание яиц и дефицит бюджета Башкирии

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
В рамках прямой линии и большой пресс-конференции с Владимиром Путиным президент ответил на вопрос о том, когда наступит мир. Помимо этого, президент напомнил о том, что одной из главных целей спецоперации остается демилитаризация Украины. Подробнее о сегодняшних заявлениях президента — в трансляции Mkset.
Бюджет Башкирии на 2024 год урезает расходы на здравоохранение. Депутаты Курултая приняли в окончательном чтении проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит составит 10 млрд рублей. Ранее сообщалось, что доходы республиканской казны в 2024 году планировались в размере 289 млрд рублей, а расходы — 299 млрд рублей. Однако затем доходная и расходная части были пересмотрены в сторону увеличения на 1,9 млрд. При этом снизились прогнозы о доходах с налогов на прибыль организаций. На 400 млн рублей должны повыситься поступления из федерального бюджета.
С начала года стоимость яиц в Башкирии выросла на 51,3%. С начала января по начало декабря цена на десяток куриных яиц в республике взлетела до 109,48 рублей, что представляет собой увеличение на 37,12 рублей, или 51,3%. В сравнении, средняя стоимость аналогичной упаковки в России составила 116,52 рубля, что на 42,48% превышает показатель цены на начало года.
О росте стоимости яиц сегодня также высказался президент Владимир Путин. «Яичную инфляцию» президент объяснил «сбоем в работе правительства». По его словам, рост цен на куриные яйца составил 40%. Как пояснил президент, это связано с тем, что спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя.
Содержание территорий, прилегающих к зданиям республиканских органов исполнительной власти, а также ремонт имеющихся на данных территориях элементов благоустройства обойдется в 76,84 млн рублей. Соответствующий контракт ГКУ «Хозяйственное управление» заключило с ООО «Технострой».