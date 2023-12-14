Пресс-конференция Путина, рекордное подорожание яиц и дефицит бюджета Башкирии

Бюджет Башкирии на 2024 год урезает расходы на здравоохранение. Депутаты Курултая приняли в окончательном чтении проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Дефицит составит 10 млрд рублей. Ранее сообщалось, что доходы республиканской казны в 2024 году планировались в размере 289 млрд рублей, а расходы — 299 млрд рублей. Однако затем доходная и расходная части были пересмотрены в сторону увеличения на 1,9 млрд. При этом снизились прогнозы о доходах с налогов на прибыль организаций. На 400 млн рублей должны повыситься поступления из федерального бюджета.