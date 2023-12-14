Председатель ЗС Карелии Шандалович озвучил направления работы парламента на 2024 год

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Внимание законодательных органов в 2024 году будет сосредоточено на поддержке семей, в том числе многодетных, а также на охране материнства и детства. Об этом заявил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, напомнив, что 2024 год был объявлен лидером России Владимиром Путиным Годом семьи.
Спикер парламента также назвал в числе приоритетных направлений работы правительства республики поддержку участников СВО и их семей. «Мы продолжим делать все, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну и противостоят нацизму, знали, что государство поддерживает и их близких», — пообещал он. Об этом информирует karelinform.ru.
В перечне ключевых векторов деятельности парламентариев Шандалович упомянул и настройку законодательства, а также принятие решений для развития экономики, наращивания собственных доходов бюджета и привлечения инвестиционных средств в сферу строительства производств. Одна из целей — создание в Карелии новых рабочих мест.
Председатель Заксобрания республики отметил, что в 2024 году в правительстве будет вестись работа над бюджетом. Он признался, что основной финансовый документ — непростой, но пообещал вести поиск вариантов для финансирования самых важных для региона направлений при участии главы и правительства Карелии. В число таких направлений включены программы инициативного бюджетирования, проектирование и строительство очистных сооружений, реновация автопарка пожарной службы и снижение кредиторской задолженности медучреждений.
Шандалович рассказал, что в 2024 году республика по-прежнему будет сотрудничать с новыми регионами России и их законодательными структурами власти. Усилится совместная работа с Витебским областным Советом депутатов Республики Беларусь. Задача — подписание плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.
Он заявил, что 2024 будет для Карелии юбилейным — республика отмечает 30-летие парламентаризма. Преодоление данного рубежа станет дополнительным поводом к подведению итогов и новой точкой отсчета для республики. «В юбилейный год коллеги по Парламентской Ассоциации Северо-Запада России доверили мне пост председателя ПАСЗР. Для меня, для Законодательного собрания Карелии это большая честь и ответственность», — отметил Шандалович.
Спикер напомнил, что связи с другими российскими ассоциациями будут укреплены, и подчеркнул, что ключевой целью работы является продолжение курса на решение общих задач северо-западных регионов страны.