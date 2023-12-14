Председатель ЗС Карелии Шандалович озвучил направления работы парламента на 2024 год

Председатель Заксобрания республики отметил, что в 2024 году в правительстве будет вестись работа над бюджетом. Он признался, что основной финансовый документ — непростой, но пообещал вести поиск вариантов для финансирования самых важных для региона направлений при участии главы и правительства Карелии. В число таких направлений включены программы инициативного бюджетирования, проектирование и строительство очистных сооружений, реновация автопарка пожарной службы и снижение кредиторской задолженности медучреждений.