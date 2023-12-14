Пилот летевшего из Уфы самолета сделал важное заявление на большой высоте

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Во время полета рейса SDM-6414 на маршруте Уфа — Санкт-Петербург, лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Россия» и имеющий регистрационный номер RA-89174, экипаж столкнулся с предупреждением о потенциальной проблеме с топливным фильтром правой силовой установки.
После проверки, установлено, что параметры работы двигателя находятся в пределах допустимых значений. В связи с этим принято решение продолжить полет до предполагаемой точки прибытия — аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.