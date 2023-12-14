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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В процессе полета самолет летевший из Уфы в Питер обнаружил неполадку

Пилот летевшего из Уфы самолета сделал важное заявление на большой высоте

14 декабря 2023, 08:52
Фото: 1MI

В процессе полета самолет летевший из Уфы в Питер обнаружил неполадку

Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Во время полета рейса SDM-6414 на маршруте Уфа — Санкт-Петербург, лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Россия» и имеющий регистрационный номер RA-89174, экипаж столкнулся с предупреждением о потенциальной проблеме с топливным фильтром правой силовой установки.

После проверки, установлено, что параметры работы двигателя находятся в пределах допустимых значений. В связи с этим принято решение продолжить полет до предполагаемой точки прибытия — аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Самолет#Виалина Ахсанова
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