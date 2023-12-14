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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В Башкирии страховые пенсии повысятся на 7,5% в 2024 году

Названы категории граждан в Башкирии, которым в январе поднимут пенсии

14 декабря 2023, 06:44
Фото: Midjourney

В Башкирии страховые пенсии повысятся на 7,5% в 2024 году

О повышении страховых пенсий сообщает пресс-служба Соцфонда Башкирии.

С 1 января 2024 года неработающие граждане могут ожидать увеличения страховых пенсий на 7,5%, как сообщил Соцфонд Башкирии. Дополнительно, фиксированная выплата будет поднята до 8134 рублей, а стоимость индивидуального пенсионного коэффициента изменится, достигнув отметки в 133,05 рубля, что окажет влияние на общую сумму пенсионных начислений.

Важно подчеркнуть, что процедура индексации пенсий пройдет без необходимости личных обращений граждан, так как все обновления будут внедрены в систему автоматически.

Пенсионные выплаты страхового характера предоставляются в связи с достижением пенсионного возраста, наступлением инвалидности, или в обстоятельствах, связанных с утратой кормильца.

#Общество#Экономика#Город#Башкирия#Пенсия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Выплаты#Страховые выплаты#Виалина Ахсанова
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