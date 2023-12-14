Названы категории граждан в Башкирии, которым в январе поднимут пенсии

С 1 января 2024 года неработающие граждане могут ожидать увеличения страховых пенсий на 7,5%, как сообщил Соцфонд Башкирии. Дополнительно, фиксированная выплата будет поднята до 8134 рублей, а стоимость индивидуального пенсионного коэффициента изменится, достигнув отметки в 133,05 рубля, что окажет влияние на общую сумму пенсионных начислений.