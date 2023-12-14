Названы категории граждан в Башкирии, которым в январе поднимут пенсии

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
С 1 января 2024 года неработающие граждане могут ожидать увеличения страховых пенсий на 7,5%, как сообщил Соцфонд Башкирии. Дополнительно, фиксированная выплата будет поднята до 8134 рублей, а стоимость индивидуального пенсионного коэффициента изменится, достигнув отметки в 133,05 рубля, что окажет влияние на общую сумму пенсионных начислений.
Важно подчеркнуть, что процедура индексации пенсий пройдет без необходимости личных обращений граждан, так как все обновления будут внедрены в систему автоматически.
Пенсионные выплаты страхового характера предоставляются в связи с достижением пенсионного возраста, наступлением инвалидности, или в обстоятельствах, связанных с утратой кормильца.