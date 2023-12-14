«Наполовину голая»: после жалоб местных жителей в Уфе уберут «ободранную» елку

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
В Уфе живую елку, установленную ранее на площади перед ДК «Мотостроитель», заменят на искусственную. В настоящий момент рабочие на площади собирают каркас будущей елки, сообщили читатели Mkset.
Напомним, ранее на «ободранную» ёлку пожаловались жители уфимской Черниковки. Так, по мнению жителей микрорайона, на площади криво установили «наполовину голое» дерево.
«Она на половину голая, мы хотим видеть полноценную ёлку, а не половину! Помогите нам с ёлкой, пожалуйста», — высказался житель Уфы.
Примечательно, что ранее в администрации Калининского района корреспонденту Mkset заявили, что замена елки не планируется. Вместо этого на неё добавят ветки и украшения.
Отметим, что это не первый случай, когда этой зимой жители республики жалуются на внешний вид установленных к празднику городских елок. Так, еще одну «обродранную» елку ранее установили на площади перед Дворцом спорта. После жалоб от местных жителей позже её все же заменили.
Елкой на площади имени Орджоникидзе также возмутились местные жители. По их словам, ёлка была наполовину лысая, из неё торчали палки. Помимо этого, дерево установили криво. Позже ёлку всё же украсили, однако хвойное дерево так и осталось стоять «под градусом».