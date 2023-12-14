«Наполовину голая»: после жалоб местных жителей в Уфе уберут «ободранную» елку

Отметим, что это не первый случай, когда этой зимой жители республики жалуются на внешний вид установленных к празднику городских елок. Так, еще одну «обродранную» елку ранее установили на площади перед Дворцом спорта. После жалоб от местных жителей позже её все же заменили.