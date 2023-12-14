mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Российские биатлонистки после конфликта, переехали в другой отель в Уфе

«Пиара не было»: Скандал с российскими биатлонистками в Уфе получил продолжение

14 декабря 2023, 08:04

Российские биатлонистки после конфликта, переехали в другой отель в Уфе

Спортсменкам всё же предоставили другой отель с лучшими условиями для проживания.

Российские биатлонистки переехали в отель «Азимут», об этом рассказала Наталья Гербулова в своем телеграм-канале. Спортсменки отметили, что не хотели «пиара», а лишь указали на проблему.

«Я не буду никак комментировать всё что происходит сейчас, я просто хочу сказать спасибо всем тем, кто нас поддерживать. Никакого пиара не было, это всё ради того, чтобы люди, которые приезжали на соревнования, жили в хороших условиях.», — высказалась Наталья Гербулова

В комментариях некоторые решили спросить спортсменок, почему они заехали в «Азимут» только сейчас, а не когда им предоставляли выбор. Гербулова ответила, что номер освободился именно только сегодня, также она отметила, что кто-то из спортсменов уехал жить на съемные квартиры.

Напомним, что накануне разгорелся конфликт. Спортсменки приехали на второй этап Кубка Содружества по биатлону и их заселили в уфимскую гостиницу. Девушкам не понравились условия проживания, своё недовольство они сняли на видео и выложили в свой telegram-канал.

Комментатор Дмитрий Губерниев, высказал свое мнение относительно жилья для участников соревнований по биатлону в Башкирии. Губерниев отметил, что спортсменам предложили выбор между проживанием на стадионе или в отеле «Азимут». Те, кто выбрал стадион, столкнулись с некоторыми неудобствами, но проблемы были устранены после жалоб.

#Общество#Спорт#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Чернобыль, затоп и спальник на болоте: История уфимских микрорайонов
Вчера, 07:21
«14 рублей за одно яйцо»: яичная инфляция в Башкирии продолжается
Вчера, 07:17
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом
12 декабря, 08:47
В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
Вчера, 06:19
В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран
9 декабря, 07:25
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12