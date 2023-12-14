«Пиара не было»: Скандал с российскими биатлонистками в Уфе получил продолжение

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Российские биатлонистки переехали в отель «Азимут», об этом рассказала Наталья Гербулова в своем телеграм-канале. Спортсменки отметили, что не хотели «пиара», а лишь указали на проблему.
«Я не буду никак комментировать всё что происходит сейчас, я просто хочу сказать спасибо всем тем, кто нас поддерживать. Никакого пиара не было, это всё ради того, чтобы люди, которые приезжали на соревнования, жили в хороших условиях.», — высказалась Наталья Гербулова
В комментариях некоторые решили спросить спортсменок, почему они заехали в «Азимут» только сейчас, а не когда им предоставляли выбор. Гербулова ответила, что номер освободился именно только сегодня, также она отметила, что кто-то из спортсменов уехал жить на съемные квартиры.
Напомним, что накануне разгорелся конфликт. Спортсменки приехали на второй этап Кубка Содружества по биатлону и их заселили в уфимскую гостиницу. Девушкам не понравились условия проживания, своё недовольство они сняли на видео и выложили в свой telegram-канал.
Комментатор Дмитрий Губерниев, высказал свое мнение относительно жилья для участников соревнований по биатлону в Башкирии. Губерниев отметил, что спортсменам предложили выбор между проживанием на стадионе или в отеле «Азимут». Те, кто выбрал стадион, столкнулись с некоторыми неудобствами, но проблемы были устранены после жалоб.