«Пиара не было»: Скандал с российскими биатлонистками в Уфе получил продолжение

В комментариях некоторые решили спросить спортсменок, почему они заехали в «Азимут» только сейчас, а не когда им предоставляли выбор. Гербулова ответила, что номер освободился именно только сегодня, также она отметила, что кто-то из спортсменов уехал жить на съемные квартиры.