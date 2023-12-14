Глава РЭО рассказал, что перезапуск РОП незначительно повлияет на стоимость продуктов

По заявлению главы РЭО, на долю экосбора в стоимости продуктовых товаров будет приходиться не более 0,5%. В частности, в денежном эквиваленте это соответствует 40 копейкам в стоимости упаковки молока. «Другой пример — 1 кг сахара в пакете из полипропиленовой пленки может подорожать на 0,2%, экосбор в стоимости составит 14 копеек», — продолжил Буцаев. Об этом пишет gorod55.ru.