Глава РЭО рассказал, что перезапуск РОП незначительно повлияет на стоимость продуктов

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Негативное отношение некоторых предпринимателей к предложению Минприроды о повышении ставок экосбора и нормативов по утилизации упаковки объясняется их опасениями роста стоимости продуктов при подорожании тары. Согласно утверждению Буцаева, проблема во многом является надуманной.
По заявлению главы РЭО, на долю экосбора в стоимости продуктовых товаров будет приходиться не более 0,5%. В частности, в денежном эквиваленте это соответствует 40 копейкам в стоимости упаковки молока. «Другой пример — 1 кг сахара в пакете из полипропиленовой пленки может подорожать на 0,2%, экосбор в стоимости составит 14 копеек», — продолжил Буцаев. Об этом пишет gorod55.ru.
Эксперт подчеркивает, что на подобные колебания мало кто обратит внимание. Однако он предостерегает, что действительно неприятная ситуация может возникнуть из-за действий недобросовестных производителей и продавцов, намеревающихся использовать РОП для извлечения выгоды, безосновательно повышая стоимость товаров.
Целью реформы РОП было перенесение ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей. Компании смогут сами выбирать, каким образом соблюсти эту ответственность: заказать услугу по переработке упаковки, самостоятельно утилизировать ее либо направить экологический сбор в бюджет.
Специалисты, в том числе и аналитики РЭО, при определении размера экосбора учитывали затраты на обращение с ТКО, включающие сбор, транспортировку, обработку и утилизацию. Схема несложная: чем легче переработка упаковки, тем ниже размер экологического сбора.
Направленные в бюджет средства будут использованы в процессе модернизации сферы утилизации отходов, а именно для улучшения и создания новых мощностей по переработке.
Глава РЭО пояснил, что сейчас ежегодно требуется утилизировать примерно 17,5 млн тонн ТКО. Благодаря новым мощностям удастся значительно сократить объемы захоронения. Согласно прошлогодним показателям, на полигоны было вывезено 81,4% ТКО. К 2030 году планируется отправлять на захоронение не более 50%. «У государства нет задачи обложить бизнес дополнительным сбором, цель — сократить пугающие объемы упаковки, уменьшить долю захоронения и увеличить долю повторного использования сырья», — заключил эксперт.