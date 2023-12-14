Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Лидер единороссов Дмитрий Медведев отметил, что будущее страны зависит от усилий каждого гражданина. Также он акцентировал внимание на том, что «Единая Россия» прилагает максимум усилий, чтобы наша страна была сильной и авторитетной, пишет rostovgazeta.ru.
Медведев подчеркнул, что политические события оказывают очень важное влияние на будущее страны. Он напомнил, что впереди важная веха — выборы главы государства — человека, который консолидирует нашу страну.
В свою очередь, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что именно с Владимиром Путиным граждане России почувствовали гордость за страну и уверенность в будущем. И это при том, что коллективный Запад всеми силами пытается изолировать Россию. Сегодня у нас много союзников на глобальном Юге и в Азии, а также партнёрские отношения с африканскими государствами. В Африке помнят, сколько Россия помогала им, в то время как Запад только грабил.
Участники мероприятия отметили, что у Владимира Путина есть достижения не только на внешнем, но и на внутреннем треке. Это развитие спорта, культуры, дорожной инфраструктуры. При этом зарубежные участники мероприятия назвали Россию единственной силой, способной принести мир и спасти цивилизацию, в том числе ограничив моральный упадок Запада.
Подводя итоги третьей дискуссионной площадки, Медведев отметил, что принадлежность к партии не так важна. Главное, чтобы и единороссы, и беспартийные прилагали максимум усилий для того, чтобы Россия была сильной, процветающей и максимально удобной для жизни.
На сайте партии ER.RU сообщают, что итоги всех трёх площадок «Будущее России» будут озвучены на XXI съезде партии, который пройдёт на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. Также на съезде будут оглашены кадровые изменения в руководстве партии и позиция ЕР по президентской кампании.