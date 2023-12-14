В свою очередь, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что именно с Владимиром Путиным граждане России почувствовали гордость за страну и уверенность в будущем. И это при том, что коллективный Запад всеми силами пытается изолировать Россию. Сегодня у нас много союзников на глобальном Юге и в Азии, а также партнёрские отношения с африканскими государствами. В Африке помнят, сколько Россия помогала им, в то время как Запад только грабил.