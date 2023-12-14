Башкортостан обогнал соседей по росту спроса на отели в 2023 году

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Самой популярной категорией объектов размещения у россиян в этом году остались отели — на них пришлось более двух третей от всех бронирований в 2023 году. Средняя стоимость проживания в отеле Башкортостана в 2023 году составила 3700 рублей в сутки. Следом за отелями по спросу у путешественников идут мини-отели (15% от всех бронирований) и апартаменты (их доля составляет 4%). Проживание в российских мини-отелях стоило путешественникам значительно дешевле — в среднем 3 200 рублей в сутки. Почти такой же средний чек за ночь в 2023 году у российских апартаментов — 3 100 рублей в сутки.
В среднем путешественники тратили на проживание в путешествиях в 2023 году 4 150 рублей в сутки. Общий спрос на туристическое жилье по стране за год вырос на 28%.
Самыми популярными направлениями для путешествий по количеству бронирований по стране стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В этих регионах жилье традиционно более дорогое — в каждом из них средний чек на проживание составил 4 800 рублей в сутки. Наибольшее количество бронирований в 2023 году было сделано в Москве, за год средний чек на размещение в столице вырос на 8%, в Краснодарском крае траты на проживание за год не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 4%.
Один из трендов этого года — рост глубины бронирования (количество дней с момента бронирования до начала проживания). Показатель вырос на 25% в годовом сопоставлении. По итогам 2023 года по России бронируют отели и другие объекты размещения в среднем за 10 дней до заезда против 8 дней в 2022 году. Длительность проживания в среднем по России составляет 2 суток, показатель за год не изменился.