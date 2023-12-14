Башкортостан обогнал соседей по росту спроса на отели в 2023 году

Самой популярной категорией объектов размещения у россиян в этом году остались отели — на них пришлось более двух третей от всех бронирований в 2023 году. Средняя стоимость проживания в отеле Башкортостана в 2023 году составила 3700 рублей в сутки. Следом за отелями по спросу у путешественников идут мини-отели (15% от всех бронирований) и апартаменты (их доля составляет 4%). Проживание в российских мини-отелях стоило путешественникам значительно дешевле — в среднем 3 200 рублей в сутки. Почти такой же средний чек за ночь в 2023 году у российских апартаментов — 3 100 рублей в сутки.