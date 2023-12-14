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Башкортостан обогнал соседей по росту спроса на отели в 2023 году

Башкортостан обогнал соседей по росту спроса на отели в 2023 году

14 декабря 2023, 05:09
Фото: МТС
По данным на конец 2023 года, динамика по количеству бронирований отелей в Башкортостане составила 20% (в Татарстане — 14%). Средний чек за сутки в отелях и других объектах республики вырос на 7% в годовом сопоставлении, сообщают сервисы бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com.

Самой популярной категорией объектов размещения у россиян в этом году остались отели — на них пришлось более двух третей от всех бронирований в 2023 году. Средняя стоимость проживания в отеле Башкортостана в 2023 году составила 3700 рублей в сутки. Следом за отелями по спросу у путешественников идут мини-отели (15% от всех бронирований) и апартаменты (их доля составляет 4%). Проживание в российских мини-отелях стоило путешественникам значительно дешевле — в среднем 3 200 рублей в сутки. Почти такой же средний чек за ночь в 2023 году у российских апартаментов — 3 100 рублей в сутки.

В среднем путешественники тратили на проживание в путешествиях в 2023 году 4 150 рублей в сутки. Общий спрос на туристическое жилье по стране за год вырос на 28%.

Самыми популярными направлениями для путешествий по количеству бронирований по стране стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В этих регионах жилье традиционно более дорогое — в каждом из них средний чек на проживание составил 4 800 рублей в сутки. Наибольшее количество бронирований в 2023 году было сделано в Москве, за год средний чек на размещение в столице вырос на 8%, в Краснодарском крае траты на проживание за год не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 4%.

Один из трендов этого года — рост глубины бронирования (количество дней с момента бронирования до начала проживания). Показатель вырос на 25% в годовом сопоставлении. По итогам 2023 года по России бронируют отели и другие объекты размещения в среднем за 10 дней до заезда против 8 дней в 2022 году. Длительность проживания в среднем по России составляет 2 суток, показатель за год не изменился.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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