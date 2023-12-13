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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Уфе увеличили количество авиарейсов в Нижневартовск

Жителям Башкирии станет проще летать в Нижневартовск

13 декабря 2023, 06:35
Фото: 1MI

В Уфе увеличили количество авиарейсов в Нижневартовск

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.

Дополнительный авиарейс по маршруту Уфа — Нижневартовск запустила авиакомпания Utair. Теперь перелеты будут выполнять трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Уфы — в 16:50, из Нижневартовска — в 20:25. Время в пути составит около 2,5 часов.

«В интересах наших пассажиров мы увеличили частоту полетов между Уфой и Нижневартовском. Теперь жителям Ханты-Мансийского автономного округа будет еще комфортнее путешествовать между городами, в том числе совершать рабочие поездки к Югорским месторождениям», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Напомним, ранее взлет самолета, летевшего в Уфу из Нарьян-Мара, отменили из-за технической неисправности. Об обнаруженной после получения разрешения на взлет неполадке сообщил капитан самолета, после чего воздушное судно вынуждено было вернуться на стоянку.

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