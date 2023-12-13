Жителям Башкирии станет проще летать в Нижневартовск

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Дополнительный авиарейс по маршруту Уфа — Нижневартовск запустила авиакомпания Utair. Теперь перелеты будут выполнять трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.
Вылет из Уфы — в 16:50, из Нижневартовска — в 20:25. Время в пути составит около 2,5 часов.
«В интересах наших пассажиров мы увеличили частоту полетов между Уфой и Нижневартовском. Теперь жителям Ханты-Мансийского автономного округа будет еще комфортнее путешествовать между городами, в том числе совершать рабочие поездки к Югорским месторождениям», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
Напомним, ранее взлет самолета, летевшего в Уфу из Нарьян-Мара, отменили из-за технической неисправности. Об обнаруженной после получения разрешения на взлет неполадке сообщил капитан самолета, после чего воздушное судно вынуждено было вернуться на стоянку.