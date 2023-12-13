Жителям Башкирии станет проще летать в Нижневартовск

Напомним, ранее взлет самолета, летевшего в Уфу из Нарьян-Мара, отменили из-за технической неисправности. Об обнаруженной после получения разрешения на взлет неполадке сообщил капитан самолета, после чего воздушное судно вынуждено было вернуться на стоянку.