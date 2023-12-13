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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:13

18-летнюю уфимку обвинили в оправдании терроризма

Жительница Уфы планировала атаку на свою бывшую школу

13 декабря 2023, 13:59
Фото: 1MI

18-летнюю уфимку обвинили в оправдании терроризма

Сотрудники УФСБ обратили внимание на нездоровую активность девушки в мессенджерах и соцсетях.

В Уфе перед судом предстала молодая особа, возрастом 18 лет. Она стала фигуранткой дела о подготовке нападения с применением оружия на образовательное учреждение, где ранее обучалась, но так и не завершила образование. Полицейские смогли установить связь девушки с подозрительной деятельностью, опираясь на материалы, обнаруженные в ее доме.

По информации пресс-службы ФСБ республики, первые подозрения появились после того, как в сети были найдены публикации в профиле девушки. В этих сообщениях она выражала симпатию к идеям, ассоциированным с трагедией Колумбайн*, и выступала в защиту нападений на школьные учреждения. Отмечалось также ее участие в экстремистских сообществах и попытки влиять на мнение сверстников.

Силовые структуры сообщили, что глубоко укоренившаяся антипатия к бывшим школьным товарищам стала катализатором для разработки планов школьной стрельбы. В ходе обысков в доме экс-ученицы были обнаружены записи, отражающие ее размышления о трагедии в Колумбайне*, агитационные материалы с пропагандой насилия и подробные чертежи предполагаемой атаки на образовательное заведение.

В связи с этими находками, молодая женщина стала фигуранткой уголовного процесса по обвинению в призывах к терроризму. Она была осуждена к лишению свободы сроком в пять с половиной лет, при этом отбывать наказание ей предстоит в исправительной колонии. Решение суда о наказании вступило в законную силу.

 

* — движение запрещено в РФ

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Экстремисты
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