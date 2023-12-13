Жительница Уфы планировала атаку на свою бывшую школу

По информации пресс-службы ФСБ республики, первые подозрения появились после того, как в сети были найдены публикации в профиле девушки. В этих сообщениях она выражала симпатию к идеям, ассоциированным с трагедией Колумбайн*, и выступала в защиту нападений на школьные учреждения. Отмечалось также ее участие в экстремистских сообществах и попытки влиять на мнение сверстников.