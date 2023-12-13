В Уфе временно перекроют движение на улице Гоголя: названа причина

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
На этой неделе в Уфе предвидится изменение в движении транспорта в связи с подготовкой и проведением детских утренников.
Дорожный участок по улице Гоголя от Коммунистической до Электрического (Довлатовского) переулка будет недоступен для автомобилей с 8:00 до 18:00, в субботу и воскресенье, 16-го и 17-го декабря.
Жителям рекомендуют принять во внимание эти изменения и проработать альтернативные маршруты и планы парковки своих транспортных средств заблаговременно.