mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В Уфе ограничат движение на улице Гоголя на все выходные

В Уфе временно перекроют движение на улице Гоголя: названа причина

13 декабря 2023, 15:32
Фото: 1MI

В Уфе ограничат движение на улице Гоголя на все выходные

Об этом сообщила пресс-служба Администрации Уфы.

На этой неделе в Уфе предвидится изменение в движении транспорта в связи с подготовкой и проведением детских утренников.

Дорожный участок по улице Гоголя от Коммунистической до Электрического (Довлатовского) переулка будет недоступен для автомобилей с 8:00 до 18:00, в субботу и воскресенье, 16-го и 17-го декабря.

Жителям рекомендуют принять во внимание эти изменения и проработать альтернативные маршруты и планы парковки своих транспортных средств заблаговременно.

#Общество#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова#Перекрытие дорог
Подпишитесь
Чернобыль, затоп и спальник на болоте: История уфимских микрорайонов
Сегодня, 07:21
«14 рублей за одно яйцо»: яичная инфляция в Башкирии продолжается
Сегодня, 07:17
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом
Вчера, 08:47
В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
Сегодня, 06:19
В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран
9 декабря, 07:25
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12