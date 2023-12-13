В куртках и варежках: дети замерзают на уроках в уфимской школе

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Родители учеников школы №45 в Уфе пожаловались на холодные кабинеты. По их словам, дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде.
«Во втором корпусе школы невозможно учиться. Дети на уроках сидят в куртках, шапках и варежках», — пишет автор видео.
При этом, по словам родителей, администрация школы никак не реагирует на сложившуюся ситуацию и игнорирует звонки.
2023 год на дворе. Цивилизация. Центр города. Чем занимается в этот момент директор — непонятно. На звонки администрация школы не отвечает, — заявляют родители.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в администрацию школы. Оперативно получить комментарий не удалось — мы опубликуем его сразу после получения.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в администрацию школы. Оперативно получить комментарий не удалось — мы опубликуем его сразу после получения.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Уфы, сообщив, что в в помещениях школы был проведен замер температуры, результаты которого показали, что температурный режим в классах образовательного учреждения соответствует установленным нормам СанПин.
«По факту обращения родителя учащегося школы № 45 по вопросу температурного режима на 1 этаже общеобразовательной организации, 12.12.2023 сотрудником хозяйственной экономической группы был произведен выезд с целью проверки температуры в классах. На первом этаже первого корпуса школы находятся три учебных кабинета. Температурный режим соответствует СанПин: 37 кабинет — 18 градусов, 38 — 20 градусов, 39 — 20 градусов. На первом этаже второго корпуса: кабинет ОБЖ — 18 градусов, кабинет музыки — 18 градусов, кабинет 51 — 18 градусов — 18 градусов», — прокомментировали в мэрии.
Отметим, что днем ранее в Уфе был зарегистрирован очередной температурный рекорд. Термометры на станции Уфа-Дема показали отметку в -33,9°C, обновив тем самым 46-летний рекорд для 12 декабря, который ранее держался на уровне -30,2°C.
Еще более суровые погодные условия зафиксированы в Белокатайском районе. На станции Емаши термометры опустились до экстремальных -44,4°C, установив новый показатель самой низкой зафиксированной температуры в регионе