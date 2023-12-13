В куртках и варежках: дети замерзают на уроках в уфимской школе

Отметим, что днем ранее в Уфе был зарегистрирован очередной температурный рекорд. Термометры на станции Уфа-Дема показали отметку в -33,9°C, обновив тем самым 46-летний рекорд для 12 декабря, который ранее держался на уровне -30,2°C.