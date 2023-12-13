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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Средняя стоимость иномарок в Башкирии снизилась на 2,77%

В Башкирии дорожают яйца, но дешевеют иномарки

13 декабря 2023, 03:42
Фото: Midjourney

Средняя стоимость иномарок в Башкирии снизилась на 2,77%

Данные статистики публикует Росстат.

По данным Росстата, в Башкирии в период с 27 ноября по 4 декабря снизились цены на автомобили от иностранных производителей. Так, стоимость иномарок снизилась в среднем на 2,77% или 67 709 рублей. Средняя стоимость автомобиля зарубежного производства в республике составила 2,379 млн рублей.

Средняя стоимость иномарки в России составила 2,333 млн рублей. Отмечается, что в целом по стране расценки на иностранные автомобили выросли на 11,4% или 242 797 руб.

Помимо Башкирии, снижение цен на иномарки зарегистрировали в 20 регионах. Наиболее существенно зарубежные авто подешевели в Забайкальском крае — 2,82%. При этом еще в пяти регионах цены, напротив, выросли. Наиболее значительное увеличение цен было зафиксировано в Пензенской области (на 8,96%) и в Алтае (на 6,58%).

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#Общество#Экономика#Башкирия#Автомобиль#Статистика#Новости Башкирии#Транспорт#Азамат Нухов#Авто#Росстат
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