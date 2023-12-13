В Башкирии дорожают яйца, но дешевеют иномарки

Помимо Башкирии, снижение цен на иномарки зарегистрировали в 20 регионах. Наиболее существенно зарубежные авто подешевели в Забайкальском крае — 2,82%. При этом еще в пяти регионах цены, напротив, выросли. Наиболее значительное увеличение цен было зафиксировано в Пензенской области (на 8,96%) и в Алтае (на 6,58%).