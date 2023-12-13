Том Круз закрутил роман с дочерью экс-депутата Госдумы от Татарстана

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Известный американский актер, был замечен в компании Эльсины Хайров, дочери бывшего депутата Государственной Думы Рината Хайрова, сообщают наши коллеги из издания «Inkazan.ru» с ссылкой на портал Daily Mail.
36-летнюю Эльсину Хайрову и 61-летнего Тома Круза заметили на приеме в лондонском районе Мейфэр. Пара провела весь вечер вместе и покинули мероприятие вдвоем.
Ранее Ринат Хайров, отец Эльсины занимал должность в министерстве налоговой службы РФ в Республике Татарстан. Также он занимал пост советника у главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, и был членом нижней палаты парламента VI и VII созывов.
Два года назад Хайрова переживала развод с предпринимателем Дмитрием Цветковым. В СМИ обсуждались, что при разводе она не раскрыла всю полноту своих финансовых активов в ходе раздела имущества, включая европейскую коллекцию дорогих сумок, оцениваемую в один миллион евро.
Круз известен своим участием в популярной кинофраншизе «Миссия невыполнима». Что касается его личной жизни, то актер вступал в брачный союз с тремя известными актрисами Голливуда: Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. Однако его третий брак закончился в 2012 году.