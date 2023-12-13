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Published Сегодня, 11:21

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Updated Сегодня, 11:23

61-летний Том Круз встречается с дочерью бывшего депутата Татарстана

Том Круз закрутил роман с дочерью экс-депутата Госдумы от Татарстана

13 декабря 2023, 11:21

61-летний Том Круз встречается с дочерью бывшего депутата Татарстана

Голливудскую знаменитость заметили в обществе Эльсины Хайровой, дочери бывшего депутата Государственной Думы от Татарстана Рината Хайрова.

Известный американский актер, был замечен в компании Эльсины Хайров, дочери бывшего депутата Государственной Думы Рината Хайрова, сообщают наши коллеги из издания «Inkazan.ru» с ссылкой на портал Daily Mail.

36-летнюю Эльсину Хайрову и 61-летнего Тома Круза заметили на приеме в лондонском районе Мейфэр. Пара провела весь вечер вместе и покинули мероприятие вдвоем.

Ранее Ринат Хайров, отец Эльсины занимал должность в министерстве налоговой службы РФ в Республике Татарстан. Также он занимал пост советника у главы военного ведомства Анатолия Сердюкова, и был членом нижней палаты парламента VI и VII созывов.

Два года назад Хайрова переживала развод с предпринимателем Дмитрием Цветковым. В СМИ обсуждались, что при разводе она не раскрыла всю полноту своих финансовых активов в ходе раздела имущества, включая европейскую коллекцию дорогих сумок, оцениваемую в один миллион евро.

Круз известен своим участием в популярной кинофраншизе «Миссия невыполнима». Что касается его личной жизни, то актер вступал в брачный союз с тремя известными актрисами Голливуда: Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс. Однако его третий брак закончился в 2012 году.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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