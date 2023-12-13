Том Круз закрутил роман с дочерью экс-депутата Госдумы от Татарстана

Два года назад Хайрова переживала развод с предпринимателем Дмитрием Цветковым. В СМИ обсуждались, что при разводе она не раскрыла всю полноту своих финансовых активов в ходе раздела имущества, включая европейскую коллекцию дорогих сумок, оцениваемую в один миллион евро.