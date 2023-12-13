Тимур Хакимов провел встречу с Послом Бангладеш в РФ Камрулом Ахсаном

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 16:23
На встрече президента Торгово-промышленной палаты Башкортостана Тимура Хакимова с официальной делегацией Народной Республики Бангладеш, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом в РФ Камрулом Ахсаном, приняли участие представители региональных министерств и ведомств, а также топ-менеджеры предприятий Башкортостана, заинтересованных в развитии экономических связей. Обсуждение вопросов сотрудничества направлено на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.
Отметим, что Бангладеш — самая густонаселенная страна в мире. На территории равной Башкортостану проживает 170 млн человек. Развита промышленность, сельское хозяйство, судостроение и производство текстиля. Страны-соседи — Индия и Китай.
Открывая встречу, Тимур Хакимов рассказал о международном сотрудничестве как посредством бизнес-миссий, так и на государственном уровне по линии Деловых советов.
«С Бангладеш мы уже начали сотрудничество. В мае 2023 года нашу палату посетил торговый советник Посольства Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации Молла Салехин Ширадж. Обсудили возможные варианты взаимодействия в интересах бизнеса. Подробно поговорили о вопросах подбора кадров для предприятий республики», — сообщил президент ТПП РБ.
Рабочие из Бангладеш сегодня заняты в промышленном производстве и аграрном секторе в странах Евросоюза, ОАЭ, Японии, Катаре. На встрече рассмотрели возможность привлечения высококвалифицированных рабочих, инженеров, сварщиков, швей и аграриев с опытом работы по индивидуальному контракту с предприятиями Башкортостана.
Основная проблема — неконтролируемая миграция — здесь не грозит. Работник заключает контракт с предприятием и приезжает на место работы вахтовым методом или сезонно.
Изменения российского законодательства, которые позволяют это делать без квоты, вступают в силу уже 15 декабря. ТПП РБ совместно с Минтрудом будут сопровождать предприятия в этом вопросе. Уже выработан алгоритм совместной работы:
Весь процесс занимает не более двух месяцев, и работник гарантированно остается на предприятии и не может сменить место работы по собственному желанию.
Также господин Камрул Ахсан подробно остановился на развитии торговых отношений между Россией и Бангладеш. Он отметил, что страна заинтересована в импорте пшеницы и удобрений и готова поставлять в Россию ткани, креветки и фрукты.
Стороны определили сферы для дальнейшего развития отношений. В частности, исламский банкинг. По словам Камрула Ахсана, 90% населения Бангладеш — мусульмане и значительная часть экономических проектов развивается за счет исламского финансирования. ТПП РБ единственная в России — член Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства (дочерней структурой OIC, куда входят 57 стран).
Тимур Хакимов рассказал о пилотном проекте по исламскому банкингу, который реализуется в Башкортостане и еще трех регионах России. Также, на базе ТПП РБ открыт первый филиал «Роскачество — Халяль» по сертификации продукции и услуг.
Встреча продолжилась деловым общением господина Камрула Ахсана с заинтересованными предприятиями-членами ТПП РБ.