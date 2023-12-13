Тимур Хакимов провел встречу с Послом Бангладеш в РФ Камрулом Ахсаном

Весь процесс занимает не более двух месяцев, и работник гарантированно остается на предприятии и не может сменить место работы по собственному желанию.

Также господин Камрул Ахсан подробно остановился на развитии торговых отношений между Россией и Бангладеш. Он отметил, что страна заинтересована в импорте пшеницы и удобрений и готова поставлять в Россию ткани, креветки и фрукты.