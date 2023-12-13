Старт продаж в новой очереди ЖК «Зубово Life Garden» — лидере рейтинга по комфорту

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Встречайте ЖК «Зубово Life Garden», где стартовали продажи квартир в новом доме с улучшенными характеристиками, повышающими комфорт проживания.
— Всего несколько лет назад ГК «Жилой Квартал» приступила к реализации этого масштабного проекта в пустом поле, и на сегодняшний день из 25 запланированных домов уже построено и введено в эксплуатацию 18, четыре дома сейчас активно строятся. Возводя ЖК «Зубово Life Garden», мы не только строим дома, но и реализовали все коммуникации: проложили дороги и освещение территории, подключили дома к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, установили автобусные остановки. И, конечно же, обеспечили инфраструктурой, начиная от детских зон и спортивных площадок в каждом дворе и заканчивая магазинами, кафе и образовательным центром, в котором располагаются современная школа и детский сад. Поэтому сегодня вы можете посмотреть проект не только на бумаге, но и лично прогуляться по территории ЖК, сходить в реализованный компанией парк и принять взвешенное решение о покупке жилья для своей семьи, — отметила коммерческий директор ГК «Жилой Квартал» Лира Ахметова.
В продаже есть как небольшие студии, так и просторные семейные варианты квартир. Современные европейские планировки позволяют максимально эффективно использовать жилое пространство. Потолки до 3 метров[1] дарят чувство простора, а увеличенные окна с низкими подоконниками добавляют света и воздуха.
Конечно, полноценная и комфортная жизнь невозможна без безопасных и озеленённых пространств для прогулок, поэтому в новом доме будет реализован закрытый двор без машин и авторское благоустройство. Здесь вы и ваши дети сможете приятно проводить свободное время, общаться с соседями и познавать мир в весёлых играх. Кроме того, прямо на территории ЖК «Зубово Life Garden» ГК «Жилой Квартал» разбил уютный парк «Семьи и верности», где в праздники застройщик и управляющая компания проводят интересные мероприятия, а в обычные дни гуляют жильцы комплекса.
Поэтому вполне закономерно, что «Зубово Life Garden» занял первое место в рейтинге потребительских качеств среди среднеэтажных жилых комплексов, строящихся в Республике Башкортостан. Каждый участник прошёл тщательную экспертизу по 133 параметрам, среди которых такие важные для комфорта характеристики, как социальная инфраструктура в пешей доступности, благоустройство и безопасность дворового пространства, эргономика планировочных решений и, конечно же, архитектурные особенности проекта.
— Важно отметить, что в начале 2024 года планируется увеличение минимального порога первоначального взноса по льготным программам ипотечного кредитования с 20% до 30%, а некоторые банки уже объявили о его повышении. Поэтому сейчас лучшее время, чтобы купить собственную квартиру. Во-первых, стоимость квартиры в ЖК «Зубово Life Garden» на сегодняшний день на 30% доступнее, чем жильё в городе, что снижает не только сумму первоначального взноса, но и сумму кредита и переплаты по процентам. Во-вторых, именно на старте продаж всегда минимальные цены при максимальном выборе вариантов. В-третьих, только до 31 декабря 2023 года действуют спецусловия «Для своих» при покупке квартиры в 23 литере ЖК «Зубово Life Garden». Этим предложением могут воспользоваться все, кто является собственником недвижимости от ГК «Жилой Квартал», — подчеркнула коммерческий директор ГК «Жилой Квартал» Лира Ахметова.
Напоминаем, что при покупке квартиры в ЖК «Зубово Life Garden» вы можете использовать материнский или военный сертификат, а также оформить ипотеку на льготных условиях по программам «Семейная ипотека» от 6% годовых и «Господдержка 2020» от 8% годовых. Подать заявку на ипотеку вы можете на нашем сайте и в офисах продаж, где наш ипотечный брокер подберёт оптимальные для вас условия и будет сопровождать вашу сделку от заявки до подписания договора.
Ждём вас в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276.
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[1] Высота потолков на 1 этаже.