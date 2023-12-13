Стало известно когда в Башкирию начнут завозить яйца из Азербайджана и Турции

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В следующем месяце цены на яйца придут в норму благодаря предстоящим поставкам из Азербайджана, которые начнутся уже к концу текущей недели, а также ожидаемым поставкам из Турции в ближайшее время, считают в Минсельхозе.
В Минсельхозе подчеркивают, что увеличение производства яиц в России на 2,3% до 31,74 млрд штук было зафиксировано за десять месяцев 2023 года. Однако, из-за повышения производственных издержек и увеличения потребительского спроса (включая ажиотаж на рынке), цены на куриное яйцо в этом году растут.
Напомним, что турецкие производители столовых яиц получили разрешение на ввоз своей продукции в Россию. Теперь 17 турецких компаний имеют официальное одобрение на экспорт своей продукции.