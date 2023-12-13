Стало известно когда в Башкирию начнут завозить яйца из Азербайджана и Турции

В Минсельхозе подчеркивают, что увеличение производства яиц в России на 2,3% до 31,74 млрд штук было зафиксировано за десять месяцев 2023 года. Однако, из-за повышения производственных издержек и увеличения потребительского спроса (включая ажиотаж на рынке), цены на куриное яйцо в этом году растут.