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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Башкирию завезут куриные яйца из Азербайджана и Турции

Стало известно когда в Башкирию начнут завозить яйца из Азербайджана и Турции

13 декабря 2023, 09:31
Фото: 1MI

В Башкирию завезут куриные яйца из Азербайджана и Турции

Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

В следующем месяце цены на яйца придут в норму благодаря предстоящим поставкам из Азербайджана, которые начнутся уже к концу текущей недели, а также ожидаемым поставкам из Турции в ближайшее время, считают в Минсельхозе.

В Минсельхозе подчеркивают, что увеличение производства яиц в России на 2,3% до 31,74 млрд штук было зафиксировано за десять месяцев 2023 года. Однако, из-за повышения производственных издержек и увеличения потребительского спроса (включая ажиотаж на рынке), цены на куриное яйцо в этом году растут.

Напомним, что турецкие производители столовых яиц получили разрешение на ввоз своей продукции в Россию. Теперь 17 турецких компаний имеют официальное одобрение на экспорт своей продукции.

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