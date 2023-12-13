Сбер назвал имена трёх новых лауреатов Научной премии

«Очень сложно переоценить значение науки. Сегодня любое государство, любая современная организация стоят на трёх составляющих. Первое — качественное исполнение уже имеющихся технологий, того, что достигнуто. Второе — непрерывное совершенствование технологий, доведение их до абсолюта. И третье — видение будущего исследователями, которые занимаются постоянным переизобретением того, на чём сегодня базируется основа любой бизнес-модели или существование государства как такового», — отметил в связи с присуждением премий Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. По его мнению, третья из названных им составляющих является наиболее интересной и перспективной. Без неё нет будущего, поскольку в отсутствие науки нет речи о современном образовании.