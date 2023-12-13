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Сбер назвал имена трёх новых лауреатов Научной премии

Сбер назвал имена трёх новых лауреатов Научной премии

13 декабря 2023, 08:23
Фото: Сбер
Объявлены имена лауреатов второй ежегодной Научной премии Сбера с общим призовым фондом 60 млн рублей. Премия оказывает поддержку учёным, работающим в России и ведущим активную исследовательскую деятельность, направленную на открытие новых перспектив развития науки и технологий.

Лауреатом в номинации «Науки о жизни» стал доктор биологических наук Алексей Полилов: его наградили за фундаментальные исследования в области миниатюризации животных и введение в науку модельных объектов, которые обеспечили новые перспективы для развития нейробиологии, микроробототехники и сферы искусственного интеллекта, пишет rg.ru.

В номинации «Физический мир» премию присудили доктору химических наук Валентину Ананикову за открытие явления динамического катализа и исследования механизмов химических реакций, позволяющие создавать универсальные каталитические системы, ускорять разработку и запуск нового поколения эффективных и экологичных химических технологий.

В номинации «Цифровая вселенная» премии удостоен доктор физико-математических наук Евгений Тыртышников за разработку новых матричных и тензорных методов моделирования и сжатия данных для решения сверхбольших задач высокой размерности, что создает широкие возможности ускорения вычислений в естественных науках, машинном обучении и других областях.

«Очень сложно переоценить значение науки. Сегодня любое государство, любая современная организация стоят на трёх составляющих. Первое — качественное исполнение уже имеющихся технологий, того, что достигнуто. Второе — непрерывное совершенствование технологий, доведение их до абсолюта. И третье — видение будущего исследователями, которые занимаются постоянным переизобретением того, на чём сегодня базируется основа любой бизнес-модели или существование государства как такового», — отметил в связи с присуждением премий Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. По его мнению, третья из названных им составляющих является наиболее интересной и перспективной. Без неё нет будущего, поскольку в отсутствие науки нет речи о современном образовании.

Во втором сезоне ежегодной Научной премии Сбера на получение премии в разных номинациях были выдвинуты кандидатуры 92 учёных. Все они представляют разные образовательные и научно-исследовательские организации, технологические компании и институты развития.

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