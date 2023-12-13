Сахалинские специалисты отладили работу МФЦ в Донецкой Народной Республике

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
С запросом о помощи к коллегам в Сахалинской области обратились руководители нового МФЦ в ДНР. Прежде всего необходимо было пересмотреть и оптимизировать действия специалистов при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Также требовала внимания организация процессов хранения и выдачи документов по результатам работы многофункционального центра. Островная команда провела наблюдение и проанализировала действия специалистов при работе с заявителями. По результатам мониторинга сахалинцы составили карту действующего порядка работы и план реорганизации.
«На примере совместной работы с сотрудниками МФЦ ДНР по оптимизации приоритетных задач был разработан и план по оптимизации иных процессов, требующих внимания, в том числе по организации выездного обслуживания населения и сопровождению заявителей при подаче ими запросов в электронном виде на специально оборудованных местах в МФЦ. Также ГБУ Сахалинской области „МФЦ“ провело обучающие мероприятия по внедрению и изменению системы предварительной записи, а также практике закупочной деятельности», — рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
В течение трех недель сахалинские специалисты оптимизировали приоритетные процессы, которые требуют внимания для эффективной работы. К ним относятся прием документов и выдача результатов услуг, консультации, оформление талонов электронной очереди, формирование архивов, делопроизводство и составление отчетности. В новом МФЦ Донецкой Народной Республики устранили ручной труд и заменили его на автоматизированные алгоритмы действий и процедур.
Также по итогам работы островной команды в учреждении исключили избыточные действия, из-за которых время оказания услуг увеличивалось. Благодаря этому для жителей ДНР сократили время ожидания в очереди, в то время как число принятых получателей госуслуг выросло.