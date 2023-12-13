Сахалинские специалисты отладили работу МФЦ в Донецкой Народной Республике

«На примере совместной работы с сотрудниками МФЦ ДНР по оптимизации приоритетных задач был разработан и план по оптимизации иных процессов, требующих внимания, в том числе по организации выездного обслуживания населения и сопровождению заявителей при подаче ими запросов в электронном виде на специально оборудованных местах в МФЦ. Также ГБУ Сахалинской области „МФЦ“ провело обучающие мероприятия по внедрению и изменению системы предварительной записи, а также практике закупочной деятельности», — рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.