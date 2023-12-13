Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
По его словам, почти каждый день военнослужащие России успешно атакуют и разрушают силы и технику украинских вооруженных сил, пишет RT.
На окрестностях Кременной украинские войска активно используют дроны-камикадзе, однако, несмотря на это, российские штурмовики, при поддержке артиллерии, продолжают эффективно продвигаться вперед. Территории, которые весной еще находились под контролем Украины, в настоящее время находятся под контролем Вооруженных Сил России.
Боец поделился впечатлениями от разрушения противника, особенно выделяя момент, когда его снаряды поражают блиндажи противника, предоставляя живое представление о происходящих военных действиях.