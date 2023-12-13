Российский боец рассказал о постоянном уничтожении техники ВСУ

На окрестностях Кременной украинские войска активно используют дроны-камикадзе, однако, несмотря на это, российские штурмовики, при поддержке артиллерии, продолжают эффективно продвигаться вперед. Территории, которые весной еще находились под контролем Украины, в настоящее время находятся под контролем Вооруженных Сил России.