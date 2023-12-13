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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Российский боец рассказал о постоянном уничтожении техники ВСУ

13 декабря 2023, 16:45
Российский боец, известный под псевдонимом Пепел, рассказал корреспонденту RT Анне Долгаревой о систематическом уничтожении живой силы и техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ) со стороны российских военных.

По его словам, почти каждый день военнослужащие России успешно атакуют и разрушают силы и технику украинских вооруженных сил, пишет RT.

На окрестностях Кременной украинские войска активно используют дроны-камикадзе, однако, несмотря на это, российские штурмовики, при поддержке артиллерии, продолжают эффективно продвигаться вперед. Территории, которые весной еще находились под контролем Украины, в настоящее время находятся под контролем Вооруженных Сил России.

Боец поделился впечатлениями от разрушения противника, особенно выделяя момент, когда его снаряды поражают блиндажи противника, предоставляя живое представление о происходящих военных действиях.

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