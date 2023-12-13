Российские биатлонистки остались в шоке после увиденного в гостинице в Уфе

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В telegram-канале GERGONOSKUDISKA, российские биатлонистки опубликовали ролик, где подробно рассказали о условиях проживания в уфимской гостинице. В видео спортсменки выразили недовольство состоянием санузла: кадры показывают неубранность и отсутствие даже минимальных удобств, таких как занавеска для душа или крышка унитаза. Также спортсменок возмутила пыль и грязь в номере отеля.
В связи с недовольством озвученным биатлонистками, Виктор Никитин, занимающий должность главного тренера биатлонной команды Башкирии, высказал свои комментарии. Он проинформировал о том, что из-за ремонта в отеле не все комнаты готовы к приему гостей, и в результате часть спортсменов была размещена в гостинице «Азимут». Для удобства были забронированы номера и организована транспортировка спортсменов автобусами к спортивному комплексу. Несмотря на это, определенные команды настаивали на проживании в их отеле и теперь выражают свои претензии, публикуя видео в сети.
«Мы работаем всем коллективом над устранением недостатков, стараемся решить все вопросы. Давайте-ка, девочки, свою популярность на лыжне и стрельбище повышайте!» — написал Виктор Никитин
В ответ на комментарий Наталья Гербулова выразила удивление относительно выбора времени для проведения ремонтных работ в Уфе, совпадающего с уже запланированными соревнованиями. Она задалась вопросом, почему, несмотря на известность этих сроков, спортсменам все же предоставили жилье в условиях ремонта.
Напомним, с 15 по 17 декабря в Уфе будет проходить второй этап Кубка Содружества по биатлону.