Российские биатлонистки остались в шоке после увиденного в гостинице в Уфе

В связи с недовольством озвученным биатлонистками, Виктор Никитин, занимающий должность главного тренера биатлонной команды Башкирии, высказал свои комментарии. Он проинформировал о том, что из-за ремонта в отеле не все комнаты готовы к приему гостей, и в результате часть спортсменов была размещена в гостинице «Азимут». Для удобства были забронированы номера и организована транспортировка спортсменов автобусами к спортивному комплексу. Несмотря на это, определенные команды настаивали на проживании в их отеле и теперь выражают свои претензии, публикуя видео в сети.