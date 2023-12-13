Пашковский аэропорт в Краснодаре может возобновить работу после 15 декабря

Отметим, что с момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года, когда Пашковский прекратил свою работу, прошло почти два года. Сергей Климов, известный в общественных кругах, выдвинул версию, что причины приостановки деятельности аэропорта в Краснодаре могут быть не связаны с вопросами безопасности, а обусловлены иными факторами.