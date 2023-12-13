Пашковский аэропорт в Краснодаре может возобновить работу после 15 декабря

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, поделился информацией о потенциальном восстановлении работы Пашковского аэропорта, который был закрыт в связи с СВО. Он уточнил, что решение может последовать после 15 декабря, когда запланирован испытательный полет. Об этом сообщают наши коллеги из издания «Kubanpress» с ссылкой на телеграм-канал SНОТ.
Большинство проверок безопасности для воздушного сообщения с Краснодаром уже выполнены, и осталось уладить незначительные вопросы, в числе которых проведение пробного перелета из Внуково в Пашковский.
Отметим, что с момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года, когда Пашковский прекратил свою работу, прошло почти два года. Сергей Климов, известный в общественных кругах, выдвинул версию, что причины приостановки деятельности аэропорта в Краснодаре могут быть не связаны с вопросами безопасности, а обусловлены иными факторами.
Напомним, что с 24 февраля 2022 года аэропорты юга и центральной части России прекратили свою деятельность. В аэропортах Воронежа, Белгорода и Элисты остается режим ограничения полетов.