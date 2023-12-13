Новые очистные сооружения защитят Анивский залив на юге Сахалина от загрязнения

Особое внимание в рамках встречи глава региона уделил вопросам энергетики. Совместно с Минэнергетики РФ уже разработали программу обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Общая стоимость мероприятий, предусмотренных инициативой, составила 39,2 млрд рублей. К концу 2023 года построили 77 км и реконструировали 320 км ЛЭП напряжением 35-220 кВ. Также построены 2 и реконструированы 3 трансформаторные подстанции 35-220 кВ. Кроме того, в рамках инвестиционных программ построено 55 км линий электропередачи и 8 трансформаторных подстанций напряжением 35-110 кВ. Прирост в 120 МВт дала Сахалинская ГРЭС-2. В 2024 году планируют ввести дополнительно 50 МВт мощности на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. До 2029 года областные власти намерены обновить все сети в регионе.