Калининградский бездомный представился киллером, требуя деньги за отказ от контракта

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Мужчина представил себя в качестве наёмного убийцы и попытался вымогать деньги у 84-летней женщины, которая дала ему приют в своём доме, пишет RT.
Как сообщается в пресс-службе местного Управления внутренних дел, потерпевшей в данном случае является 84-летняя пенсионерка, которая предоставила незнакомцу жильё в одном из посёлков.
«Практически немедленно мужчина начал угрожать хозяйке, выдав себя за профессионального наёмного убийцу и получив предполагаемый заказ на её устранение. Однако затем он изменил своё решение и согласился отказаться от контракта за определённую сумму», — гласит официальное сообщение.
Веря мошеннику, пенсионерка передала ему 60 тысяч рублей. В сентябре родственники пострадавшей узнали о происшествии и обратились в полицию, что привело к задержанию подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.