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Updated Сегодня, 19:29

Калининградский бездомный представился киллером, требуя деньги за отказ от контракта

13 декабря 2023, 19:27
Полиция в Гурьевске, Калининградской области, проводит расследование по уголовному делу, связанному с 65-летним бездомным, имеющим предшествующие судимости.

Мужчина представил себя в качестве наёмного убийцы и попытался вымогать деньги у 84-летней женщины, которая дала ему приют в своём доме, пишет RT.

Как сообщается в пресс-службе местного Управления внутренних дел, потерпевшей в данном случае является 84-летняя пенсионерка, которая предоставила незнакомцу жильё в одном из посёлков.

«Практически немедленно мужчина начал угрожать хозяйке, выдав себя за профессионального наёмного убийцу и получив предполагаемый заказ на её устранение. Однако затем он изменил своё решение и согласился отказаться от контракта за определённую сумму», — гласит официальное сообщение.

Веря мошеннику, пенсионерка передала ему 60 тысяч рублей. В сентябре родственники пострадавшей узнали о происшествии и обратились в полицию, что привело к задержанию подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

#Уголовное дело#Деньги#Вымогательство#Мошенник#Расследование#Пенсионерка
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