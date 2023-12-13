Калининградский бездомный представился киллером, требуя деньги за отказ от контракта

«Практически немедленно мужчина начал угрожать хозяйке, выдав себя за профессионального наёмного убийцу и получив предполагаемый заказ на её устранение. Однако затем он изменил своё решение и согласился отказаться от контракта за определённую сумму», — гласит официальное сообщение.