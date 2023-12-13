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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Как объяснить ребенку, что новогодний подарок не по карману родителям

Как объяснить ребенку, что новогодний подарок не по карману родителям

13 декабря 2023, 11:47
Фото: Midjourney
Родители должны объяснить ребенку, что они очень его любят, но в этом году не могут купить выбранный подарок, предложив ребенку найти альтернативные варианты для радости.

Долгожданный Новый год для детей — это время радости и подарков, но родители часто беспокоятся о том, как порадовать своих малышей, не нарушив при этом финансовую стабильность семьи.

Однако, как объяснить ребенку, что новогодний подарок его мечты не по карману родителей, но при этом сохранить гармонию в семье? Детский психолог Наталья Наумова дает советы читателям «Подмосковье сегодня».

Первое и самое важное, по ее словам, — донести до ребенка, что он очень любим своими родителями. Важно похвалить выбор ребенка и отметить, что выбранный им подарок прекрасный. Однако нужно объяснить, что купить его в этот Новый год не получится, но обязательно в будущем.

Также можно попросить ребенка предложить альтернативу, которая бы его порадовала. Это поможет переключить внимание малыша на другие возможности и позволит избежать разочарования.

Если ребенок уже достаточно взрослый, чтобы понять сложности финансов, то психолог советует рассказать ему о доходах семьи и объяснить, как семья планирует свой бюджет. Это поможет ребенку осознать, что иногда нужно отказываться от некоторых желаний из-за финансовых возможностей семьи.

Важно помнить, что в таких ситуациях главное — поддерживать открытый и доверительный разговор с ребенком, чтобы он понимал, что его чувства и желания важны для родителей, даже если не все можно купить прямо сейчас.

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