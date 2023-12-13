Как объяснить ребенку, что новогодний подарок не по карману родителям

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Долгожданный Новый год для детей — это время радости и подарков, но родители часто беспокоятся о том, как порадовать своих малышей, не нарушив при этом финансовую стабильность семьи.
Однако, как объяснить ребенку, что новогодний подарок его мечты не по карману родителей, но при этом сохранить гармонию в семье? Детский психолог Наталья Наумова дает советы читателям «Подмосковье сегодня».
Первое и самое важное, по ее словам, — донести до ребенка, что он очень любим своими родителями. Важно похвалить выбор ребенка и отметить, что выбранный им подарок прекрасный. Однако нужно объяснить, что купить его в этот Новый год не получится, но обязательно в будущем.
Также можно попросить ребенка предложить альтернативу, которая бы его порадовала. Это поможет переключить внимание малыша на другие возможности и позволит избежать разочарования.
Если ребенок уже достаточно взрослый, чтобы понять сложности финансов, то психолог советует рассказать ему о доходах семьи и объяснить, как семья планирует свой бюджет. Это поможет ребенку осознать, что иногда нужно отказываться от некоторых желаний из-за финансовых возможностей семьи.
Важно помнить, что в таких ситуациях главное — поддерживать открытый и доверительный разговор с ребенком, чтобы он понимал, что его чувства и желания важны для родителей, даже если не все можно купить прямо сейчас.