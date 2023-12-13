Как объяснить ребенку, что новогодний подарок не по карману родителям

Первое и самое важное, по ее словам, — донести до ребенка, что он очень любим своими родителями. Важно похвалить выбор ребенка и отметить, что выбранный им подарок прекрасный. Однако нужно объяснить, что купить его в этот Новый год не получится, но обязательно в будущем.