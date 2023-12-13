Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с критикой биатлонисток на отели в Уфе

Губерниев отметил, что спортсменам предложили выбор между проживанием в преобразующемся, но менее комфортабельном помещении на территории стадиона и проживанием в отеле «Азимут». Последний, несмотря на удаленность от места соревнований, предлагал около 70 номеров с лучшими условиями. Тем, кто остался на стадионе, пришлось принять его текущие условия, хотя были оперативно устранены некоторые недостатки после жалоб.