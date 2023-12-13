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Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с критикой биатлонисток на отели в Уфе

Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с критикой биатлонисток на отели в Уфе

13 декабря 2023, 12:52
Фото: скрин видео
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев, высказал свое мнение, касательно критики спортсменок на условия проживания в гостинице в Уфе у себя в соцсетях

Комментатор Дмитрий Губерниев, высказал свое мнение относительно жилья для участников биатлона в Башкирии у себя в телеграмм канале. Во время проведения второго этапа Кубка Содружества в Уфе, он описал альтернативы размещения, доступные спортсменам.

Губерниев отметил, что спортсменам предложили выбор между проживанием в преобразующемся, но менее комфортабельном помещении на территории стадиона и проживанием в отеле «Азимут». Последний, несмотря на удаленность от места соревнований, предлагал около 70 номеров с лучшими условиями. Тем, кто остался на стадионе, пришлось принять его текущие условия, хотя были оперативно устранены некоторые недостатки после жалоб.

В своем видеообращении в телеграм-канале Губерниев отметил, что спортсмены всегда имеют выбор, и подчеркнул усилия Уфы в продвижении биатлона. Он также не уверен, стоило ли Гербуловой так реагировать на происходящее.

Напомним, что накануне спортсменки высказали свое недовольство касательно условий проживания в отелях в Уфе. Виктор Никитин, главный тренер биатлонной команды Башкирии, решил, что жалобы Гербуловой на условия проживания во время турнира являются попыткой привлечь к себе внимание.

Отметим, что спортсменки у себя в соцсетях планируют снять жильё сами и не жить в условиях, которые им предоставили.

#Общество#Спорт#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Спортсмены
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