Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с критикой биатлонисток на отели в Уфе

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Комментатор Дмитрий Губерниев, высказал свое мнение относительно жилья для участников биатлона в Башкирии у себя в телеграмм канале. Во время проведения второго этапа Кубка Содружества в Уфе, он описал альтернативы размещения, доступные спортсменам.
Губерниев отметил, что спортсменам предложили выбор между проживанием в преобразующемся, но менее комфортабельном помещении на территории стадиона и проживанием в отеле «Азимут». Последний, несмотря на удаленность от места соревнований, предлагал около 70 номеров с лучшими условиями. Тем, кто остался на стадионе, пришлось принять его текущие условия, хотя были оперативно устранены некоторые недостатки после жалоб.
В своем видеообращении в телеграм-канале Губерниев отметил, что спортсмены всегда имеют выбор, и подчеркнул усилия Уфы в продвижении биатлона. Он также не уверен, стоило ли Гербуловой так реагировать на происходящее.
Напомним, что накануне спортсменки высказали свое недовольство касательно условий проживания в отелях в Уфе. Виктор Никитин, главный тренер биатлонной команды Башкирии, решил, что жалобы Гербуловой на условия проживания во время турнира являются попыткой привлечь к себе внимание.
Отметим, что спортсменки у себя в соцсетях планируют снять жильё сами и не жить в условиях, которые им предоставили.