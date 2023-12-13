mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Депутат Чаплин рассказал, в каком случае елка считается собственностью гражданина

Депутат Чаплин рассказал, в каком случае елка считается собственностью гражданина

13 декабря 2023, 17:32
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что деревья, которые находятся на земельном участке гражданина, являются частной собственностью физического лица и рубить их посторонним нельзя.

По словам депутата российское законодательство четко определяет принадлежность деревьев. Если ель растет в лесу, то она принадлежит государству, если в садовом товариществе, ЛПХ или ИЖС на участке гражданина, то она в его частной собственности. Об этом пишет NEWS.ru.

Чаплин отметил, что человеку не обязательно огораживать свой участок забором, поскольку границы земли определяются кадастровым планом. Нарушитель будет обязан выплатить компенсацию, размер которой зависит от разновидности дерева. Также собственник земли можно претендовать на моральную компенсацию, подытожил депутат.

Подпишитесь
Чернобыль, затоп и спальник на болоте: История уфимских микрорайонов
Сегодня, 07:21
«14 рублей за одно яйцо»: яичная инфляция в Башкирии продолжается
Сегодня, 07:17
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом
Вчера, 08:47
В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
Сегодня, 06:19
В Башкирии назвали районы с питьевой водой, в которой содержится уран
9 декабря, 07:25
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12