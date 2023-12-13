Депутат Чаплин рассказал, в каком случае елка считается собственностью гражданина

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
По словам депутата российское законодательство четко определяет принадлежность деревьев. Если ель растет в лесу, то она принадлежит государству, если в садовом товариществе, ЛПХ или ИЖС на участке гражданина, то она в его частной собственности. Об этом пишет NEWS.ru.
Чаплин отметил, что человеку не обязательно огораживать свой участок забором, поскольку границы земли определяются кадастровым планом. Нарушитель будет обязан выплатить компенсацию, размер которой зависит от разновидности дерева. Также собственник земли можно претендовать на моральную компенсацию, подытожил депутат.