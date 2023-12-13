Буцаев: Рост цен на продукты составит до 1 рубля после вступления РОП в силу

«Обновленная система РОП в первую очередь коснется производителей и импортеров упаковки. До изменений они не были задействованы в этом процессе и уже с января присоединятся к работе по самостоятельной утилизации выпускаемой на рынок упаковки. Предположения о том, что цены на товары вырастут, во многом преувеличены и надуманны. Потому что в жизни ситуация с расчетом экосбора выглядит так: его доля в цене товаров не превысит 1% — это не более 1 рубля в ценнике той же упаковки молока. Поэтому, скорее всего, изменения мало кто заметит», — добавил Денис Буцаев.