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Буцаев: Рост цен на продукты составит до 1 рубля после вступления РОП в силу

Буцаев: Рост цен на продукты составит до 1 рубля после вступления РОП в силу

13 декабря 2023, 15:35
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что стоимость продуктов питания может вырасти максимум на один рубль после начала действия закона о расширенной ответственности производителей (РОП).

Ранее эксперты компании уже рассказывали о грядущих изменениях в отрасли обращения с отходами на фоне реализации реформы института РОП, а также о цифровых системах для прозрачности РОП, пишет properm.ru.

По словам Дениса Буцаева, население по достоинству оценит эффект от внедрения нового механизма, который будет выражаться в уменьшении количества отходов и увеличении новых технологических производств, а также рабочих мест.

«Обновленная система РОП в первую очередь коснется производителей и импортеров упаковки. До изменений они не были задействованы в этом процессе и уже с января присоединятся к работе по самостоятельной утилизации выпускаемой на рынок упаковки. Предположения о том, что цены на товары вырастут, во многом преувеличены и надуманны. Потому что в жизни ситуация с расчетом экосбора выглядит так: его доля в цене товаров не превысит 1% — это не более 1 рубля в ценнике той же упаковки молока. Поэтому, скорее всего, изменения мало кто заметит», — добавил Денис Буцаев.

В РЭО также отметили, что с экологическим сбором средняя цена на молоко в упаковке тетрапак вырастет на 0,43%, в пластиковой таре — на 0,19%, а в стекле — на 0,22%.

Так, на примере молока доля экосбора в денежном выражении составит 41 копейку в случае с тетрапаком, 43 копейки в цене на молоко в стеклянной таре и 18 копеек — в пластиковой бутылке.

Эксперты также рассказали, что для эффективности и прозрачности института РОП РЭО по поручению Минприроды РФ создал конвертер, показывающий переход товаров в отходы, а отходов в новые продукты, образующиеся в результате их переработки.

Также институт РОП предусматривает создание реестра добросовестных утилизаторов (компаний — переработчиков отходов). Более того, при участии РЭО была запущена электронная торговая площадка (ЭТП) по торговле вторсырьем, которая позволяет проводить безопасные сделки по купле-продаже вторичного сырья, вторичных материальных ресурсов и оказывать услуги по исполнению нормативов РОП.

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