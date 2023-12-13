Буцаев: Рост цен на продукты составит до 1 рубля после вступления РОП в силу

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Ранее эксперты компании уже рассказывали о грядущих изменениях в отрасли обращения с отходами на фоне реализации реформы института РОП, а также о цифровых системах для прозрачности РОП, пишет properm.ru.
По словам Дениса Буцаева, население по достоинству оценит эффект от внедрения нового механизма, который будет выражаться в уменьшении количества отходов и увеличении новых технологических производств, а также рабочих мест.
«Обновленная система РОП в первую очередь коснется производителей и импортеров упаковки. До изменений они не были задействованы в этом процессе и уже с января присоединятся к работе по самостоятельной утилизации выпускаемой на рынок упаковки. Предположения о том, что цены на товары вырастут, во многом преувеличены и надуманны. Потому что в жизни ситуация с расчетом экосбора выглядит так: его доля в цене товаров не превысит 1% — это не более 1 рубля в ценнике той же упаковки молока. Поэтому, скорее всего, изменения мало кто заметит», — добавил Денис Буцаев.
В РЭО также отметили, что с экологическим сбором средняя цена на молоко в упаковке тетрапак вырастет на 0,43%, в пластиковой таре — на 0,19%, а в стекле — на 0,22%.
Так, на примере молока доля экосбора в денежном выражении составит 41 копейку в случае с тетрапаком, 43 копейки в цене на молоко в стеклянной таре и 18 копеек — в пластиковой бутылке.
Эксперты также рассказали, что для эффективности и прозрачности института РОП РЭО по поручению Минприроды РФ создал конвертер, показывающий переход товаров в отходы, а отходов в новые продукты, образующиеся в результате их переработки.
Также институт РОП предусматривает создание реестра добросовестных утилизаторов (компаний — переработчиков отходов). Более того, при участии РЭО была запущена электронная торговая площадка (ЭТП) по торговле вторсырьем, которая позволяет проводить безопасные сделки по купле-продаже вторичного сырья, вторичных материальных ресурсов и оказывать услуги по исполнению нормативов РОП.