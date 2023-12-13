Авторы сериала «Слово пацана» запускают социальный проект для родителей и подростков

— Согласно исследованиям, родители подростков проводят с ними полноценно, не отвлекаясь, не больше шести минут в день. И в нашем сериале всё так. Все заняты. После каждой серии хочется спросить родителей, знают ли они, где сейчас ребенок, что он делает, что его волнует. Хочется помочь каждому родителю найти в себе силы, ресурсы и инструменты, чтобы быть ближе к ребенку в самый, пожалуй, сложный период его жизни. Поэтому стараемся предложить максимально эффективные инструменты, чтобы решить проблему стало проще: в каждую серию интегрирован QR-код, ведущий на платформу «Пацаны меняются». Мы понимаем чувства каждого родителя, эмоционально воспринимающего события в сериале. Надеемся, что наш проект поможет родителям найти нужные ответы в самых острых ситуациях, — рассказала руководитель направления КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина.